De la Espriella apuesta por un banco de talentos para renovar el Gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la creación de un banco nacional de talentos.

Esta plataforma busca seleccionar funcionarios para el próximo Gobierno, que comenzará el 7 de agosto de 2026. De la Espriella destacó que esta iniciativa cambiará la política en el país.

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Reclutamiento digital en Colombia

En un mensaje a la nación a través de sus redes sociales, De la Espriella afirmó: “Cambiamos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”.

Inteligencia artificial al servicio del talento

Este banco creará el registro de hojas de vida “más grande e importante del país”.

Utilizará inteligencia artificial en reclutamiento para sistematizar los perfiles de manera ágil y segura. Así, se unirán las capacidades de los postulantes con las necesidades del Estado, de acuerdo con EFE.

Oportunidades laborales en el gobierno

De la Espriella enfatizó: “Ya no más puertas cerradas. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la ‘patria milagro’”.

Una plataforma activa durante cuatro años

La plataforma se mantendrá activa durante los cuatro años del futuro Gobierno. Según De la Espriella, servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos, indica EFE.

Llamado a participar

El mandatario electo hizo un llamado a quienes estén interesados en participar del proceso: “Esta es su oportunidad, indica EFE.

Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este Gobierno los quiere. Postúlense”. También podrán inscribirse compatriotas que se encuentren en el exterior y deseen contribuir a construir la ‘patria milagro’.

Con información de EFE