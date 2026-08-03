Abelardo de la Espriella afirma que su investidura en Cali marcará una nueva visión de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este domingo 2 de agosto de 2026 que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026 en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según De la Espriella, la decisión de realizar su investidura fuera de Bogotá representa “una nueva forma de entender y de leer a Colombia”, al enviar un mensaje de integración y reconocimiento a las regiones del país.

Una ceremonia histórica

De la Espriella destacó que, por primera vez en la historia republicana, un presidente tomará posesión fuera de Bogotá.

Este hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y simboliza un primer paso hacia una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones.

Retomar la soberanía en seguridad ciudadana

En su mensaje al país, De la Espriella mencionó que al celebrar su investidura en Cali, también comenzará “a retomar la soberanía” en materia de seguridad ciudadana, que, según él, el presidente saliente Gustavo Petro “entregó a los narcoterroristas en vastas zonas del país”.

Aprobación del Senado y Cámara de Representantes

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada su traslado a Cali para asistir a la investidura.

De la Espriella eligió esta ciudad porque el suroeste ha sufrido durante décadas por la violencia guerrillera y el narcotráfico. Desde el inicio de su Gobierno, quiere dar un respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía.

Recuperación del suroccidente colombiano

“El suroccidente, así como el Catatumbo (noreste), van a ser por fin recuperados. No tomé esta decisión solo por simbolismo o como homenaje a las regiones que han caído en manos de la delincuencia.

También lo hice porque creo firmemente que las grandes decisiones del país deben traducirse en oportunidades para las ciudades y su gente”, agregó.

Impacto económico de la investidura

De la Espriella también mencionó que un primer resultado de esta decisión son los ingresos económicos que dejará para Cali, con aproximadamente 6 000 visitantes, incluyendojefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios y medios de comunicación.

Lugar y seguridad del evento

La investidura se llevará a cabo en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali. Más de 11 000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía se encargarán de garantizar la seguridad durante el evento.

Con información de EFE

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