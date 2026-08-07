Daniel Noboa llega a Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Daniel Noboa arribó este viernes 7 de agosto de 2026 a Cali, Colombia, para participar en la ceremonia de investidura del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado viajó acompañado por la primera dama, Lavinia Valbonesi. Ambos fueron recibidos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y su esposa, Taliana Vargas, además de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Autoridades de Cali recibieron a Daniel Noboa

Eder confirmó la llegada del mandatario ecuatoriano mediante una publicación en su cuenta de X, en la que le dio la bienvenida y destacó su participación en la posesión presidencial.

Bienvenido a Cali, presidente de la República del Ecuador, @DanielNoboaOk, quien nos acompaña en la histórica posesión presidencial que vivirá nuestra ciudad.



Con Ecuador compartimos una relación estratégica para el desarrollo del suroccidente de Colombia. Este encuentro… pic.twitter.com/LU3p9dMWlM — Alejandro Eder (@alejoeder) August 7, 2026

El alcalde señaló que Cali y Ecuador pertenecen a una misma región geográfica y mantienen una relación estratégica. Según indicó, la visita puede contribuir a fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, turismo e integración regional.

La relación entre Ecuador y Colombia

Ecuador y Colombia comparten una frontera de 586 kilómetros. Durante los últimos meses, el paso fronterizo registró varios cierres en medio de las diferencias entre Noboa y el presidente colombiano saliente, Gustavo Petro, por la lucha contra el narcotráfico.

Las discrepancias entre ambos gobiernos también derivaron en una guerra arancelaria. La llegada de De la Espriella al poder abre una nueva etapa en la relación bilateral, marcada por su cercanía con el presidente ecuatoriano.

Mandatarios y autoridades asistirán a la posesión

La ceremonia contará además con la presencia del rey Felipe VI de España y de varios presidentes latinoamericanos que viajaron a Cali para participar en la investidura.

Entre los mandatarios anunciados constan Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras, además de otras autoridades internacionales.

Daniel Noboa en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella; preguntas frecuentes

❓¿Por qué Daniel Noboa viajó a Cali este 7 de agosto? Daniel Noboa llegó a Cali para participar en la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

El mandatario ecuatoriano viajó acompañado por la primera dama, Lavinia Valbonesi. ❓¿Quiénes recibieron a Daniel Noboa en Colombia? Noboa y Valbonesi fueron recibidos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y su esposa, Taliana Vargas.

También participó en el recibimiento la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. ❓¿Qué dijo el alcalde de Cali sobre la visita de Daniel Noboa? Alejandro Eder destacó que Cali y Ecuador pertenecen a una misma región geográfica y mantienen una relación estratégica.

Según indicó, la visita puede fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, turismo e integración regional. ❓¿Cómo llega la relación entre Ecuador y Colombia al cambio de Gobierno? La relación bilateral ha estado marcada en los últimos meses por diferencias entre Daniel Noboa y Gustavo Petro en temas como la lucha contra el narcotráfico.

También se registraron cierres fronterizos y una guerra arancelaria. La llegada de Abelardo de la Espriella abre una nueva etapa en el vínculo entre ambos países. ❓¿Qué mandatarios asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella? Entre las autoridades anunciadas constan el rey Felipe VI de España y presidentes como Javier Milei, Santiago Peña, Laura Fernández, José Raúl Mulino, Luis Abinader, José Antonio Kast y Nasry Asfura.

La ceremonia se realizará en Cali y reunirá a varios mandatarios y representantes internacionales.

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