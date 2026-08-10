Presidente de Colombia dispone acciones de emergencia tras terremoto de 7.4

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a gran parte de Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

El sismo fue sentido con fuerza en Ecuador y Panamá, donde se aplicaron evacuaciones preventivas.

Afectaciones estructurales y ciudades impactadas

El temblor ocurrió a las 07:34 y dejó severos daños en la infraestructura de ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

En varios centros urbanos se reportó el colapso parcial de edificios e impactos en terminales aéreas. Asimismo, las autoridades locales procedieron con revisiones de seguridad en zonas hospitalarias y edificaciones públicas para descarta riesgos en la población.

Respuesta gubernamental y presencia en territorio

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Ante la magnitud del evento, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, asumió la coordinación directa de la emergencia.

El mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para organizar la ayuda a los afectados y solicitó un informe prioritario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, confirmó su traslado personal a Pereira para verificar los operativos del Gobierno.

Terremoto de 7.4 en Colombia; preguntas frecuentes