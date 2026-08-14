China confirma la visita de Daniel Noboa para reforzar la relación bilateral

China confirmó este viernes, 14 de agosto de 2026, que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará una visita de Estado al país asiático entre el 16 y el 23 de agosto. Durante su estadía, el mandatario mantendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, y encuentros separados con otros altos funcionarios.

La Cancillería china informó que Xi invitó a Noboa a realizar el viaje y destacó la relación entre ambos países. Pekín calificó a Ecuador como “un país importante de América Latina” y señaló que las dos naciones mantienen una asociación estratégica integral. La visita busca profundizar los vínculos políticos y económicos entre Ecuador y China.

Noboa se reunirá con Xi Jinping y otros altos funcionarios

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China explicó que los dos países han fortalecido sus relaciones durante los últimos años. Según la Cancillería, los presidentes Xi Jinping y Daniel Noboa han dado una orientación estratégica a esos vínculos.

China destacó dos áreas de cooperación. Una corresponde al macroproyecto de infraestructura de las Nuevas Rutas de la Seda. La otra se relaciona con el tratado de libre comercio que Ecuador y China mantienen desde mayo de 2024.

Durante la visita, Xi Jinping conversará con Noboa. Además, el primer ministro chino, Li Qiang, recibirá al mandatario ecuatoriano en una reunión separada. Zhao Leji, presidente de la Asamblea Popular Nacional, también mantendrá un encuentro con Noboa.

Pekín espera que la visita permita “consolidar aún más la confianza política mutua” entre los dos países. El Gobierno chino planteó así uno de los principales objetivos del viaje presidencial.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, ya había anticipado parte de los temas que Ecuador llevará a la agenda bilateral. Entre ellos figura el interés de China por invertir en los sectores energético y minero. Quito, en tanto, busca fortalecer las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado chino.

Camarón, deuda y Coca Codo Sinclair estarán en la agenda

La delegación ecuatoriana también prevé tratar las restricciones que China impuso a varias empresas exportadoras de camarón. Ese asunto forma parte de los temas económicos que Quito espera abordar durante la visita.

Otro punto será la deuda que Ecuador mantiene con el Eximbank. A esto se suma la operación y el mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la central de mayor potencia instalada en Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano recibió formalmente Coca Codo Sinclair en abril de manos de la estatal china Sinohydro. La operación y el mantenimiento de esta infraestructura forman parte de los asuntos que Ecuador prevé analizar con la parte china.

La relación económica entre ambos países también incluye el tratado de libre comercio vigente desde mayo de 2024. Este acuerdo constituye uno de los principales instrumentos de la relación comercial bilateral.

Además, Ecuador se incorporó a las Nuevas Rutas de la Seda en 2018. En junio de 2025, Xi Jinping y Daniel Noboa participaron en Pekín en la firma de un plan de cooperación destinado a impulsar esa iniciativa.

La nueva visita presidencial se desarrollará del 16 al 23 de agosto. China espera que los encuentros permitan reforzar la confianza política entre los dos gobiernos, mientras Ecuador llevará a la mesa asuntos vinculados con inversión, exportaciones, comercio, deuda y la operación de una de sus principales centrales hidroeléctricas.

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