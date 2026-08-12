El presidente Daniel Noboa viajará a China, Singapur y Vietnam del 16 al 28 de agosto, según el Decreto Ejecutivo 469, firmado este miércoles 12 de agosto de 2026.

El viaje de Daniel Noboa a China, Singapur y Vietnam del 16 al 28 de agosto

El Decreto Ejecutivo 469 establece que el presidente Daniel Noboa realizará una visita oficial a la República Popular China, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam.

El viaje está previsto del 16 al 28 de agosto de 2026. En China, estará del 16 al 23 de agosto; en Singapur, del 23 al 26; y, en Vietnam del 26 al 28 de agosto.

Según los considerandos, la visita tiene como objetivos:

Impulsar mecanismos de cooperación en áreas de interés común .

. Fortalecer las relaciones económicas y comerciales de Ecuador con esos países.

de Ecuador con esos países. Promover la atracción de inversiones hacia Ecuador.

hacia Ecuador. Ampliar las oportunidades para el acceso de productos ecuatorianos a mercados asiáticos.

Comitiva oficial

Se declara en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al Presidente durante el viaje oficial a China, Singapur y Vietnam.

El decreto no establece una lista individual de funcionarios. En su lugar, señala que la comitiva oficial estará integrada por ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, de acuerdo con sus competencias y con los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas.

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República será la encargada de notificar a las entidades que formen parte tanto de la comitiva oficial como de la comitiva de apoyo.

Pago de viáticos y gastos

Los viáticos y demás gastos derivados del desplazamiento de los integrantes de las comitivas serán cubiertos con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenece cada funcionario.

Esto significa que el decreto no establece que todos los gastos sean asumidos directamente por la Presidencia, sino por las respectivas instituciones de los funcionarios que integren las comitivas.

Notificación a la Asamblea

La única disposición general ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje que realizará el Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el último inciso del artículo 144 de la Constitución.

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