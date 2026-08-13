Estos son los viajes oficiales que realizó Daniel Noboa en 2026

Daniel Noboa realizó 12 viajes oficiales internacionales entre el 18 de enero y el 7 de agosto de 2026, según la revisión de los oficios remitidos a la Asamblea Nacional, los decretos ejecutivos y los reportes oficiales de las actividades presidenciales. Estados Unidos fue su principal destino, con cuatro desplazamientos.

Los primeros destinos internacionales de Daniel Noboa en 2026

La primera salida oficial ocurrió entre el 18 y el 24 de enero. Los reportes de las actividades presidenciales señalan que Noboa viajó a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 y luego se trasladó a Bélgica.

En Bruselas mantuvo reuniones sobre comercio, inversiones, seguridad portuaria y cooperación contra el crimen organizado. También dialogó con autoridades belgas y representantes europeos, de acuerdo con la agenda oficial.

Tres días después comenzó el segundo desplazamiento. Noboa estuvo en Panamá entre el 27 y el 29 de enero para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe–CAF 2026.

La agenda contempló una intervención en la plenaria y una visita al Canal de Panamá junto con otros mandatarios, según los reportes oficiales revisados.

El tercer viaje comenzó el 1 de febrero y tuvo como destino Emiratos Árabes Unidos. Noboa asistió a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y se reunió con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed.

Las actividades se enfocaron en inversión, energía, innovación y cooperación bilateral. La nota original no precisa la fecha de finalización de este desplazamiento.

Estados Unidos y Chile marcaron la agenda presidencial de marzo

Daniel Noboa viajó a Estados Unidos del 6 al 8 de marzo para participar en la cumbre Shield of the Americas, celebrada en Florida.

El encuentro reunió a representantes de varios países para discutir mecanismos de cooperación contra los carteles del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras economías ilícitas, según la agenda oficial.

Dos días después de terminar esa salida, el Presidente volvió a dejar Ecuador. Su visita a Chile se desarrolló entre el 10 y el 11 de marzo.

Noboa asistió a la posesión presidencial de José Antonio Kast y mantuvo una reunión con el rey Felipe VI de España, de acuerdo con los reportes de las actividades presidenciales.

Abril no registra viajes oficiales cumplidos. La única salida internacional notificada para ese mes tuvo carácter personal y quedó fuera de esta revisión.

Comercio y seguridad guiaron los desplazamientos de mayo

República Dominicana fue el siguiente destino. Noboa permaneció fuera de Ecuador entre el 5 y el 6 de mayo para cumplir una agenda bilateral.

Durante la visita se anunció el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre Ecuador y República Dominicana, según los reportes oficiales citados en la revisión.

Menos de una semana después, Noboa viajó nuevamente a Estados Unidos. La ausencia oficial se extendió del 12 al 17 de mayo.

El Presidente intervino en una sesión protocolaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. También participó en un encuentro del Atlantic Council sobre seguridad hemisférica y recibió un reconocimiento del Congressional Hispanic Leadership Institute.

Los documentos oficiales permiten verificar estas actividades, pero no detallan de manera uniforme los gastos por boletos, viáticos, movilización y acompañamiento de las comitivas.

Los viajes oficiales que realizó Daniel Noboa en junio

Junio concentró tres salidas internacionales. La primera se desarrolló en Estados Unidos entre el 11 y el 15 de junio.

El Gobierno informó que la agenda estuvo enfocada en seguridad, defensa e inversión. El Gobierno de Estados Unidos confirmó una reunión entre Daniel Noboa y Pete Hegseth para abordar la cooperación militar, los intereses comunes en defensa y la seguridad regional.

El presidente regresó a Estados Unidos del 24 al 27 de junio. En esta ocasión, las actividades se desarrollaron en Nueva York.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo un encuentro oficial con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth (@SecWar), para fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz… pic.twitter.com/sGYVrG1QOt — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) June 15, 2026

Noboa mantuvo una reunión con Kristi Noem sobre cooperación en seguridad y las posibilidades de asistencia internacional para enfrentar a organizaciones delictivas. También se reunió con ecuatorianos residentes en Nueva York y promovió el programa Contigo Mujer.

Dos días después comenzó un viaje a Paraguay. La salida, prevista entre el 29 y el 30 de junio, tuvo como actividad principal la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados.

Noboa mantuvo reuniones bilaterales con representantes de Paraguay, Chile y Bolivia. Además, planteó actualizar el acuerdo de complementación económica entre la Comunidad Andina y el Mercosur para ampliar el comercio entre los dos bloques.

¿Por qué los viajes a Perú y Colombia forman parte del registro?

El viaje número 11 se realizó entre el 27 y el 28 de julio. Noboa acudió a Perú para participar en la posesión presidencial de Keiko Fujimori.

Antes de la ceremonia, ambos mantuvieron una reunión bilateral sobre seguridad fronteriza y cooperación energética. El Ejecutivo formalizó el desplazamiento mediante el Decreto Ejecutivo 458.

La visita no aparecía en el listado visible de viajes presidenciales de la Asamblea Nacional consultado hasta el 13 de agosto. Sin embargo, el decreto, los reportes de la Presidencia de Ecuador y la cobertura de medios estatales peruanos confirman su carácter oficial.

El duodécimo desplazamiento se cumplió el 7 de agosto en Colombia. El Decreto Ejecutivo 463 formalizó la comitiva que acompañó al mandatario.

Noboa asistió en Cali a la posesión de Abelardo De la Espriella. Antes de la ceremonia mantuvo una reunión bilateral sobre seguridad fronteriza, comercio y energía.

Después del encuentro, los gobiernos de Ecuador y Colombia anunciaron que conformarían mesas técnicas para continuar las conversaciones sobre esos temas.

El viaje tampoco constaba en el listado visible de la Asamblea Nacional al corte de la revisión. Su carácter oficial está respaldado por el Decreto Ejecutivo 463 y los reportes publicados durante y después de la visita.

¿Qué viajes y ausencias no deben sumarse al balance?

La revisión excluye tres períodos que podrían elevar incorrectamente el número de viajes oficiales de Daniel Noboa en 2026.

El primero corresponde a la ausencia notificada originalmente entre el 1 y el 18 de enero. El oficio remitido a la Asamblea Nacional señaló expresamente que Noboa dejaría Ecuador por asuntos personales y no calificó la salida como una misión oficial.

La segunda exclusión es el desplazamiento a Estados Unidos del 2 al 6 de abril. El presidente también informó que realizaría ese viaje por asuntos personales, por lo que no integra el registro de cuatro visitas oficiales a ese país.

Tampoco debe sumarse todavía la gira de Daniel Noboa por China, Singapur y Vietnam. El mandatario comunicó el 12 de agosto que se ausentaría entre el 16 y el 28 de agosto para cumplir ese itinerario.

El oficio establece que estará en China del 16 al 23 de agosto, en Singapur del 23 al 26 y en Vietnam del 26 al 28.

Los viajes de Daniel Noboa en 2026; preguntas frecuentes

❓¿Cuántos viajes oficiales internacionales realizó Daniel Noboa en 2026? Daniel Noboa realizó 12 viajes oficiales internacionales entre el 18 de enero y el 7 de agosto de 2026.

El balance se sustenta en oficios remitidos a la Asamblea Nacional, decretos ejecutivos y reportes de las actividades presidenciales. Estados Unidos fue el principal destino, con cuatro visitas oficiales. ❓¿Quién realizó los viajes y qué instituciones permiten verificarlos? Los desplazamientos fueron realizados por el presidente Daniel Noboa y se verificaron mediante documentación de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Presidencia.

Los viajes a Perú y Colombia están respaldados, respectivamente, por los decretos ejecutivos 458 y 463. ❓¿Qué resultado deja la revisión de los viajes presidenciales? La revisión establece que los 12 viajes comprenden 42 fechas calendario y que Estados Unidos concentró la mayor cantidad de desplazamientos.

Noboa viajó cuatro veces a Estados Unidos entre marzo y junio para cumplir agendas sobre seguridad, defensa, cooperación militar, relaciones hemisféricas y encuentros con migrantes. ❓¿Qué significa para la ciudadanía el registro de 42 fechas calendario? Las 42 fechas no implican necesariamente que el presidente permaneciera fuera de Ecuador durante las 24 horas de cada jornada.

Los documentos revisados tampoco detallan de forma uniforme los gastos de boletos, viáticos, movilización y acompañamiento de las comitivas, por lo que la nota no permite establecer un costo total. ❓¿Qué sigue en la agenda internacional de Daniel Noboa? Noboa notificó una gira por China, Singapur y Vietnam entre el 16 y el 28 de agosto de 2026.

El viaje no forma parte del balance porque todavía no había comenzado al corte del 13 de agosto. El itinerario contempla China del 16 al 23, Singapur del 23 al 26 y Vietnam del 26 al 28 de agosto.

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