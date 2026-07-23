John Reimberg contará con resguardo militar y policial

El ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, contará con resguardo policial y militar. Esta medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 450, publicado el miércoles 22 de julio de 2026.

Detalles del Decreto

El documento, firmado en Guayaquil, también incluye a su esposa y familia. En su artículo 1 establece: “Disponer que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas proporcionen protección y seguridad al señor John Reimberg Oviedo, Ministro del Interior, así como a su cónyuge y familiares”.

Este Decreto Ejecutivo entró en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Medidas previas de seguridad

Esta disposición se suma a la realizada el pasado 10 de junio, cuando mediante el Decreto Ejecutivo No. 417 se establecieron medidas de protección y seguridad para la ministra del Trabajo, Cynthia Natalie Gellibert Mora. Este mismo instrumento también dispuso la elaboración de un informe de riesgos para evaluar la necesidad de implementar medidas de seguridad para la nueva titular.

Dos días después, el 12 de junio de 2026, se dispuso la elaboración de un informe de riesgo sobre Michele Sensi Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo el análisis técnico que se desprenda del informe, el funcionario público deberá recibir protección para él, su cónyuge y sus familiares. Estos informes están a cargo de la Casa Militar Presidencial.

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Contexto sobre amenazas

Reimberg fue ratificado como ministro del Interior el 27 de mayo de 2025. El pasado 4 de julio, afirmó que el detenido alias ‘Gato Negro’, capturado en Colombia, había intentado atentar contra su vida en su cargo como ministro del Interior. Además, mencionó ser víctima de amenazas.

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