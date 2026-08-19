Cancillería del Ecuador gestiona repatriación de Michele Sensi-Contugi y su esposa desde Kenia

Frente al fallecimiento de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, y de su esposa Stephany Hollihan, ocurrido este miércoles 19 de agosto de 2026 en un siniestro aéreo en la República de Kenia, la Cancillería del Ecuador activó inmediatamente las acciones y coordinaciones diplomáticas para atender la emergencia internacional.

Gestiones para repatriar los cuerpos de Michele Sensi-Contugi y su esposa

Debido a que el país no dispone de una sede o misión diplomática residente en territorio keniano, la Cancillería del Ecuador canalizó las gestiones de forma directa a través de la Embajada del Ecuador en Sudáfrica.

Estas diligencias se ejecutan en articulación con las autoridades gubernamentales locales y con delegaciones diplomáticas de naciones amigas presentes en la zona.

Reconocimiento a la trayectoria del funcionario

En su comunicado formal, la cartera de Estado lamentó profundamente el deceso de Michele Sensi-Contugi Ycaza y remarcó que dedicó una etapa fundamental de su vida al servicio público.

El ministerio subrayó que, al asumir altas responsabilidades dentro del Gobierno Nacional, el directivo laboró con entrega por la seguridad del Estado y los intereses del país, calificando su partida como una sentida pérdida para la nación.

Proceso de repatriación de los restos mortales

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó que sostendrá un monitoreo continuo sobre la totalidad de las diligencias diplomáticas requeridas.

La institución ofrecerá el acompañamiento permanente con el objetivo de facilitar el traslado y proceso formal para la repatriación de los cuerpos hacia el territorio ecuatoriano.

Articulación interministerial para las honras fúnebres

De manera paralela a las gestiones consulares en el exterior, la entidad estatal coordinará de forma conjunta con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior la planificación y organización del funeral correspondiente.

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