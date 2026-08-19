Daniel Noboa dispone seguridad para hijos de Mishele Sensi Contugi

El presidente Daniel Noboa dispuso medidas de seguridad para los hijos de Mishele Sensi Contugi y Stephany Hollihan Vasconez, quienes fallecieron en un accidente aéreo este miércoles 19 de agosto de 2026, en Kenia.

Las medidas de seguridad ordenadas por Daniel Noboa para los hijos de Mishele Sensi Contugi

El presidente Daniel Noboa firmó el tercer Decreto Ejecutivo relacionado con el fallecimiento de Mishele Sensi Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hasta este miércoles.

Con el Decreto Ejecutivo 478, el presidente Daniel Noboa dispuso a la Casa Militar Presidencial otorgar medidas de seguridad y protección a los hijos de Mishele Sensi Contugi Ycaza, quien ejerció el cargo de Director Genereal del CNI.

Además, Noboa ordenó que, previo informe de riesgos, los demás familiares que requieran de dichas medidas sean beneficiados.

Noboa se encuentra de gira internacional y firmó el documento desde Shangái, China.

Tres días de duelo nacional

En el Decreto Ejecutivo 476, Daniel Noboa declaró duelo nacional en todo el territorio de la República del Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026, con motivo del fallecimiento del señor Michele Sensi Contugi Ycaza, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez de Sensi Contugi.

Designación de Luis Carlos Ávila Chávez

A través del Decreto Ejecutivo 477, el presidente Daniel Noboa designó a Luis Carlos Ávila Chávez como Director General Encargado del Centro Nacional de Inteligencia.

En el Decreto, Noboa agradece a Michele Sensi Contugi Ycaza “por los valiosos servicios que prestó al país” y reconoce “su trayectoria profesional, su vocación de servicio público, así como la entrega, lealtad y compromiso demostrados en el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron encomendadas como Director General del Centro Nacional de Inteligencia”.

Luis Carlos Ávila Chávez se ha desempeñado por 11 años en la función pública.

El nuevo director de Inteligencia encargado ha ocupado cargos en el Municipio de Guayaquil, el Ministerio de Gobierno, Petroecuador y la CNI.

El accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi Contugi

Siete personas murieron este miércoles 19 de agosto tras el accidente de un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe. Entre las víctimas constan seis turistas y el piloto. Las autoridades kenianas aún investigan las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate suspendieron la búsqueda porque el terreno de difícil acceso y aún sigue en llamas.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local de Kenia, equivalentes a las 06:13 GMT. La aeronave se dirigía a la Reserva de Loisaba cuando se precipitó cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La zona es frecuentada por turistas y senderistas y se encuentra a unos 350 kilómetros por carretera al norte de Nairobi.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia identificó la aeronave accidentada como un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM. El informe inicial señaló que el helicóptero cubría una ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Investigaciones

La KCAA coordina la respuesta al accidente junto con otras agencias y partes interesadas. Por su parte, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las pesquisas para establecer las circunstancias del siniestro.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa del accidente. Tampoco difundieron oficialmente la nacionalidad de los seis pasajeros. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado a NBC News que cuatro de las víctimas eran estadounidenses.

Las autoridades identificaron a las siete personas que viajaban en el helicóptero. El piloto era Josh Outram. Los pasajeros eran Roger Duarte, Adam Navaty, Stephany Hollihan, Henry Parra, Michele Sensi Contugi y Suian Suarez.

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