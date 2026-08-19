Decretan duelo nacional en Ecuador por muerte de Michele Sensi-Contugi

A través del Decreto Ejecutivo No. 476, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, dispuso tres jornadas de duelo nacional en Ecuador tras confirmarse el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia y exministro de Gobierno, junto con su cónyuge, Stephany María Hollihan Vásconez de Sensi Contugi, en la República de Kenia.

El documento oficial destaca de forma particular por haber sido firmado y fechado desde la ciudad de Shanghái el 20 de agosto de 2026.

Alcance del duelo nacional en Ecuador por la muerte de Sensi-Contugi

La declaratoria de duelo nacional en Ecuador rige formalmente en todo el territorio de la República durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo expresó su reconocimiento y profunda gratitud a la trayectoria profesional, vocación de servicio público, lealtad y entrega que Sensi Contugi demostró en cada función encomendada para la defensa de los intereses patrios y el bienestar de los ecuatorianos.

Disposición de la Bandera Nacional a media asta

Como parte de los honores y en señal de respeto institucional, el artículo 2 del mandato presidencial establece que, a lo largo de las tres fechas de luto oficial (20, 21 y 22 de agosto de 2026), la Bandera Nacional deberá permanecer izada a media asta en la totalidad de las dependencias públicas del país, abarcando tanto a los recintos civiles como a las instalaciones militares.

Organización del funeral de Estado

En el ámbito protocolar y exequial, el decreto ordena una articulación interinstitucional directa. Para este efecto, se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior que, dentro de sus respectivas competencias, coordinen de forma conjunta con los familiares del exsecretario de Estado la organización del correspondiente funeral de Estado, en estricta conformidad con las normas fijadas en el Reglamento de Ceremonial Público.

Preguntas frecuentes sobre el duelo nacional por la muerte de Michele Sensi Contugi

❓ ¿Qué días abarca el duelo nacional en Ecuador decretado por el presidente Daniel Noboa?

Los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026.

El Decreto Ejecutivo No. 476 oficializó la medida en todo el territorio de la República tras la muerte del titular del Centro Nacional de Inteligencia y su esposa en Kenia.

❓ ¿Dónde y con qué fecha se suscribió el Decreto Ejecutivo 476 sobre el duelo nacional en Ecuador?

Fue dado en la ciudad de Shanghái con fecha 20 de agosto de 2026.

El presidente Daniel Noboa firmó el mandato en la urbe asiática, entrando en vigencia inmediata a partir de su suscripción.

❓ ¿Qué disposición rige para los edificios públicos durante el duelo nacional en Ecuador?

La Bandera Nacional debe permanecer izada a media asta en todos los edificios públicos civiles y militares.

La ordenanza protocolar aplica de manera obligatoria a escala nacional durante las tres jornadas de luto oficial fijadas en el artículo 2 del decreto.

❓ ¿Quiénes coordinarán el funeral de Estado previsto en el decreto?

Los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y del Interior.

Estas tres carteras de Estado deben articular acciones conjuntas con los familiares del exfuncionario según lo estipulado en el Reglamento de Ceremonial Público.

❓ ¿Por qué motivo se declaró el duelo nacional en Ecuador en el Decreto 476?

Por el fallecimiento de Michele Sensi Contugi Ycaza y de Stephany María Hollihan Vásconez.

La Presidencia resaltó la entrega, lealtad y servicios prestados por el exministro de Gobierno y titular de Inteligencia en beneficio de los intereses nacionales.

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