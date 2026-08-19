Conmoción y condolencias tras muerte de Michele Sensi-Contugi en Kenia

La confirmación del deceso de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y exministro de Gobierno, junto a su cónyuge, la diseñadora Stephany Hollihan Vásconez, generó una inmediata reacción de pesar y solidaridad en los distintos poderes del Estado y en el círculo político ecuatoriano este miércoles 19 de agosto de 2026.

Condolencias del Estado por Michele Sensi-Contugi

A través de un pronunciamiento oficial, la Presidencia de la República del Ecuador expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad ante el fallecimiento del funcionario y su esposa, acompañando a familiares y allegados en su dolor.

El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba. pic.twitter.com/mtqweqYOBM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

De forma paralela, la Presidencia de la Asamblea Nacional emitió una nota luctuosa manifestando su acompañamiento a los deudos y dispuso que, en señal de respeto y duelo nacional, la bandera del Palacio Legislativo permanezca izada a media asta durante tres días.

La Asamblea Nacional expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi Ycaza y de su esposa Stephany Hollihan, y extiende sus condolencias a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. pic.twitter.com/ErFTz5QUx1 — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) August 19, 2026

Pronunciamientos de entidades públicas

Diversos organismos estatales difundieron notas de pesar reconociendo la trayectoria del servidor público. El Banco Central del Ecuador (BCE) y la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria destacaron su calidad humana, compromiso y legado institucional.

Por su parte, la Defensoría Pública del Ecuador, bajo la titularidad de Ricardo Morales Vela, y la Procuraduría General del Estado, encabezada por Juan Carlos Larrea Valencia, transmitieron sus mensajes de fraternidad y resignación a los parientes de la pareja.

Mensajes de autoridades y figuras políticas

En el ámbito político, María José Pinto, vicepresidenta de la República, compartió un mensaje de consternación, extendiendo un abrazo solidario al primer mandatario, a su familia y en especial a los hogares de los fallecidos.

Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, recordó su labor conjunta con el funcionario en el Ministerio de Gobierno, enviando su afecto a sus hijos menores y catalogando la jornada como un día de luto para el Ejecutivo y la bancada de ADN.

A su vez, Mishel Mancheno, presidenta del Legislativo, valoró la vocación de servicio del personero y la sensibilidad artística de su esposa.

Detalles del siniestro aéreo en Kenia

El fatal accidente ocurrió a las 09:13 hora local (01:13 de Ecuador) cuando el helicóptero Eurocopter EC130 B4, matrícula 5Y-GYM, que cubría el trayecto entre Loisaba y Ewasonyiro, se precipitó en las inmediaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu.

De acuerdo con los reportes de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), la tragedia dejó siete víctimas mortales: seis pasajeros turistas —entre ellos la pareja ecuatoriana— y el piloto Josh Outram.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia asumió las investigaciones para determinar las causas del hecho.

Trayectoria del titular del CIES

Nacido en Italia el 12 de agosto de 1982, con doble nacionalidad, Michele Sensi-Contugi lideraba el CIES desde 2024 tras haberse desempeñado como ministro de Gobierno entre abril y agosto de ese mismo año.

En su recorrido público bajo la administración del presidente Daniel Noboa, ejerció también delegaciones presidenciales en los directorios de las empresas públicas Astinave EP y Santa Bárbara EP.

Preguntas frecuentes sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi en Kenia

❓ ¿Qué homenajes dispuso el Estado tras la muerte de Michele Sensi-Contugi?

La Asamblea Nacional ordenó izar la bandera del Palacio Legislativo a media asta durante tres días.

La Presidencia de la República, la Procuraduría, la Defensoría Pública y el Banco Central emitieron acuerdos de pesar y solidaridad con sus deudos.

❓ ¿Dónde y cuándo falleció el director del CIES Michele Sensi-Contugi?

El 19 de agosto de 2026 en el monte Ololokwe, condado de Samburu, al norte de Kenia.

La aeronave turística se estrelló a las 09:13 hora local en una ruta interior, falleciendo siete ocupantes en total.

❓ ¿Quién acompañaba a Michele Sensi-Contugi en el siniestro aéreo?

Su esposa, la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vásconez.

Ambos formaban parte del grupo de seis pasajeros que viajaban a bordo del helicóptero Eurocopter EC130 B4.

❓ ¿Qué cargos públicos ejerció Michele Sensi-Contugi en el Gobierno ecuatoriano?

Fue director general del CIES, ministro de Gobierno y delegado presidencial en Astinave EP y Santa Bárbara EP.

Asumió la dirección del organismo de inteligencia en 2024 tras liderar la cartera de Gobierno entre abril y agosto de ese año.

❓ ¿Qué entidad está a cargo de investigar el accidente aéreo en Kenia?

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) confirmó la apertura de las pesquisas para esclarecer los motivos del impacto.

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