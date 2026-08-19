Bandera a media asta en Palacio Legislativo por muerte de Michele Sensi-Contugi

Tras el fallecimiento del director de inteligencia Michele Sensi-Contugi Ycaza y la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vasconez en un accidente aéreo en Kenia, la Asamblea Nacional dispuso que la bandera del Palacio Legislativo permanezca a media asta durante tres días, desde este miércoles 19 de agosto de 2026.

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional

En un comunicado publicado por la Presidencia de la Asamblea Nacional este miércoles 19 de agosto de 2026, la institución expresó sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento de Sensi – Contugi, director General del Centro Nacional de Inteligencia (CIES), y de su esposa Stephany Hollihan Vásconez.

“Ante esta irreparable pérdida, expresamos nuestra profunda solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos, en estos momentos de profundo dolor”, se lee en el comunicado.

“La Presidencia de la Asamblea Nacional se une al sentimiento de pesar y extiende sus deseos de fortaleza y consuelo a sus familias”, añadió.

Tres días de duelo

En señal de duelo y respeto, la institución declaró que durante tres días la bandera nacional del Palacio Legislativo permanecerá a media asta.

Esta medida se aplica cuando una nación, provincia o institución atraviesa una tragedia, o cuando fallece una figura muy importante para el país. También aplica en días de luto oficial declarados por las autoridades.

Lo que se conoce del accidente

Stephany Hollihan Vasconez y su esposo Michele Sensi-Contugi murieron cuando un helicóptero que volaba la zona se estrelló en el monte Ololokwe, al norte de Kenia. El siniestro áreo fue informado por la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

En el siniestro fallecieron en total siete pasajeros, incluidos seis turistas y el piloto, identificado como Josh Outram. Sensi-Contugi y su esposa estaban entre quienes viajaban a bordo de la aeronave.

El accidente ocurrió a las 09:13 hora local (01:13 de Ecuador) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

Causas del accidente aéreo

Las autoridades kenianas iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. “El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro”, indica el comunicado de la KCAA.

El organismo no detalló la causa del accidente ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

Más información sobre el accidente aéreo donde murió Stephany Holligan y Michele Sensi Contugi.

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