Banderas a media asta en Ecuador por duelo en la familia del presidente Daniel Noboa

Diversas entidades públicas rinden homenaje y expresan su pesar tras confirmarse la partida del tercer hijo que esperaban el presidente de la República, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi; así se lo informó en una nota periodística publicada en este Medio, este sábado 15 de agosto de 2026.

En señal de duelo oficial y respeto a la familia de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi, se dispuso la colocación de banderas a media asta en Ecuador a lo largo de tres jornadas consecutivas en las principales sedes del poder estatal.

Protocolo de luto en Carondelet ante la partida del tercer hijo de Daniel Noboa

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó el protocolo de luto que rige en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de la República ubicada en el Centro Histórico de Quito.

La funcionaria informó que la primera dama requirió una intervención médica de urgencia debido a una complicación en su gestación, tras lo cual se confirmó la muerte de Stefano Noboa Valbonesi, disponiéndose el izamiento a media asta del pabellón patrio en la sede del Ejecutivo.

Medida adoptada en el Palacio Legislativo

A este homenaje se sumó formalmente la Asamblea Nacional. La titular del Legislativo, Mishel Mancheno, emitió un comunicado institucional en el que calificó lo sucedido como una pérdida irreparable y oficializó que el estandarte del Palacio Legislativo permanecerá izado a media asta por tres días en muestra de solidaridad con el presidente Daniel Noboa y su esposa.

Cuarteles policiales se suman al protocolo nacional

Por disposición del Ministerio del Interior, la resolución de duelo se extendió a los recintos policiales de todo el territorio nacional.

Mi profunda solidaridad con nuestro presidente @DanielNoboaOk y la Primera Dama, @laviniavNoboa, ante su irreparable pérdida.



Les envío mi afecto, cercanía y mis más sentidas condolencias en estos momentos de profundo dolor.



He dispuesto inmediatamente que las banderas de cada… — John Reimberg (@JohnReimberg) August 16, 2026

El ministro John Reimberg dispuso que las banderas de cada uno de los cuarteles y dependencias de la Policía Nacional permanezcan izadas a media asta durante el periodo de tres días en señal de respaldo y cercanía institucional, con el Primer Mandatario, Daniel Noboa y su familia.

Solidaridad del gabinete y autoridades del Estado

Representantes de diversas carteras de Estado también difundieron sus condolencias a Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi.

Mensajes de acompañamiento fueron emitidos por la ministra de Educación, Gilda Alcívar; la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, Julio José Neira, sumándose al respeto público de las instituciones.

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