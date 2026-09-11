Video | Noboa expone golpe a la minería ilegal y captura de 1 786 sospechosos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El balance sobre las operaciones estatales contra economías clandestinas fue actualizado por el Ejecutivo este viernes 11 de septiembre de 2026. A través de sus plataformas digitales oficiales, el presidente Daniel Noboa difundió los resultados acumulados en el territorio ecuatoriano, destacando un severo golpe al narcotráfico y a la minería ilegal mediante la desarticulación de cientos de asentamientos y la captura de implicados en estas redes.

Alcance del golpe a la minería ilegal en el país expuesto por Daniel Noboa

El reporte enfatizó que la neutralización de estos puntos de extracción no autorizada debilita las finanzas de las redes delictivas. A través de un video, Noboa señaló en su mensaje que la intervención en estos más de 1 119 campamentos de extracción ilícita representa frenar la contaminación de fuentes de agua dulce y retirar a comunidades enteras de sectores sometidos por grupos armados, además de cortar los millones de dólares necesarios para sostener la infraestructura de tales instalaciones.

Perjuicio financiero a las redes criminales

El impacto al patrimonio de las economías ilícitas se cuantificó en 4 659 195 450 dólares hasta el 10 de septiembre de 2026.

Los informes del Bloque de Seguridad detallan que este perjuicio monetario debilita el flujo de recursos que las organizaciones delictivas emplean para comprar armamento, sostener traslados logísticos, sumar integrantes a sus filas, corromper instituciones, intimidar a comunidades rurales y expandir sus redes en el territorio nacional.

Inhabilitación de maquinaria pesada y dragas

Las operaciones en terreno abarcaron la inutilización de herramientas técnicas y equipos de gran escala para impedir la continuidad de las actividades de minería ilegal.

Las fuerzas del orden reportaron la inhabilitación de 590 retroexcavadoras, 537 máquinas clasificadoras y 395 dragas que operaban en afluentes y yacimientos. A este balance se sumó la destrucción de 1 748 bocaminas utilizadas para labores de extracción subterránea.

Incautación de cargamentos de material aurífero

Las intervenciones tácticas ejecutadas en las zonas mineras derivaron también en la retención de mineral en bruto.

Las autoridades confirmaron el decomiso de 54 954 sacos con material aurífero que permanecían listos para ser procesados o trasladados hacia circuitos de comercialización informal, frenando la obtención inmediata de capital por parte de las estructuras dedicadas a esta actividad.

Detenidos e intervenciones a escala nacional

Junto con el balance sobre los campamentos desmantelados, el mandatario detalló la cantidad de personas capturadas durante las incursiones.

De acuerdo con las cifras oficiales, las acciones de seguridad han dejado un saldo de 1 786 presuntos delincuentes aprehendidos en el transcurso del año, como resultado de 800 operativos desplegados a escala nacional.

Impacto frente al narcotráfico en septiembre

La publicación de Daniel Noboa catalogó a estos despliegues tácticos como un golpe duro al narcotráfico durante lo que va del mes de septiembre.

La difusión gubernamental recalcó la postura de mantener acciones orientadas a debilitar las estructuras criminales mediante la intervención en sus cadenas logísticas y la afectación directa a sus centros de financiamiento.

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