Noboa se ausentará seis días del país para asistir a la Asamblea de ONU

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La agenda internacional del mandatario ecuatoriano se estableció, formalmente este martes 15 de septiembre de 2026 mediante la expedición del Decreto Ejecutivo No. 499. Con este instrumento legal, se confirmó el viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos con el propósito de intervenir en la Semana de Alto Nivel del nuevo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 11 de septiembre.

Fechas y agenda del viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos

El desplazamiento del jefe de Estado en territorio norteamericano tendrá una duración de seis días, extendiéndose desde el viernes 18 hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026.

El documento oficial sustenta que este foro multilateral representa una plataforma estratégica para colocar las prioridades nacionales ante la comunidad global, enfocándose de manera primordial en la lucha contra el crimen organizado transnacional y en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional.

Conformación de la comitiva oficial y de apoyo

Mediante el primer artículo de la disposición presidencial, se declaró en comisión de servicios a la delegación que acompañará al Primer Mandatario durante las actividades en Norteamérica.

Dicho grupo estará integrado por delegados de ministerios, secretarías y demás dependencias públicas que aporten al cumplimiento de las metas trazadas en la agenda de trabajo.

Corresponderá a la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete notificar a cada una de las entidades que formarán parte tanto de la comitiva oficial como de la comitiva de apoyo.

Financiamiento de viáticos y recursos estatales

Respecto a los costos logísticos, el articulado precisa que los viáticos y cualquier otro gasto asociado al traslado se financiarán con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades estatales a las cuales pertenecen los funcionarios seleccionados. De esta manera, cada cartera de Estado asumirá de manera individual los rubros asignados para sus delegados.

Notificación constitucional al Legislativo

En apego a lo determinado en el último inciso del artículo 144 de la Constitución de la República, la disposición general única del decreto manda a informar con antelación sobre la salida a la Asamblea Nacional, detallando el período de ausencia y los justificativos de la agenda oficial en el exterior.

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