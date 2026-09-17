Daniel Noboa anuncia sistema de control fronterizo con IA de Emiratos Árabes Unidos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves 17 de septiembre de 2026 una alianza con Emiratos Árabes Unidos para reforzar el control de las fronteras con Colombia y Perú. El acuerdo contempla la implementación de un sistema de vigilancia que utiliza inteligencia artificial (IA) y que, según el mandatario, permitirá detectar actividades ilícitas y movimientos sospechosos en las zonas limítrofes.

Noboa explicó que Ecuador utilizará el sistema EDGE, desarrollado por Emiratos Árabes Unidos, al que calificó como el más avanzado para el control fronterizo. El Presidente habló sobre la alianza durante una entrevista con radio Élite, en Guayaquil. Según dijo, la tecnología ayudará a enfrentar a los grupos criminales que operan en las fronteras y permitirá hacer más eficiente la vigilancia en esos sectores.

Inteligencia artificial para vigilar las fronteras

Noboa señaló que Ecuador necesita proteger sus fronteras y destacó el desarrollo tecnológico de Emiratos Árabes Unidos en inteligencia artificial. Por esa razón, el Gobierno implementará ese sistema en territorio ecuatoriano.

El Mandatario explicó que la tecnología permitirá identificar con mayor facilidad distintos movimientos en las zonas fronterizas. Entre ellos mencionó cualquier actividad ilícita, desplazamiento o intento de contaminación.

Noboa defendió el uso de esta herramienta frente al despliegue de personal militar. Aseguró que la tecnología puede resultar más eficiente que mantener a 50 000 soldados en la frontera.

Uno de los principales objetivos del Gobierno con este mecanismo será combatir el narcotráfico. Noboa afirmó que el 75 % de la cocaína que sale desde Ecuador hacia Norteamérica y Europa ingresa desde Colombia. El 25 % restante, según explicó, llega desde el sur, específicamente desde Bolivia y Perú.

El Presidente también cuestionó las políticas aplicadas por anteriores gobiernos de Colombia. Según Noboa, Ecuador resultó directamente afectado por lo que calificó como una actitud permisiva de esas administraciones. Además, afirmó que Colombia registra un récord de siembra de coca.

Ecuador y Emiratos Árabes fortalecen su relación

El anuncio del nuevo sistema de control fronterizo ocurre en medio de una relación que Noboa describió como favorable entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. Desde que asumió el poder en 2023, el mandatario ecuatoriano ha viajado tres veces a ese país.

La relación también tuvo un nuevo acercamiento en marzo pasado, cuando Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, visitó Quito.

Durante esa visita, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo comercial. Las dos naciones también suscribieron memorandos de cooperación relacionados con inversión y seguridad.

El Gobierno ecuatoriano busca enfrentar el narcotráfico en las zonas fronterizas mientras el país atraviesa un aumento de la violencia. Las autoridades atribuyen ese incremento, que alcanzó niveles sin precedentes durante los últimos años, a la disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.

En ese contexto, Noboa plantea incorporar tecnología de inteligencia artificial para reforzar el control de las fronteras con Colombia y Perú. El sistema EDGE formará parte de esa estrategia, según el anuncio realizado por el mandatario este jueves.

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