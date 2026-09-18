Daniel Noboa denuncia que reclamos de clínica de diálisis se deben a que pertenece a un Prefecto

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa ofreció una entrevista radial desde Machala este viernes 18 de septiembre para hablar sobre los puntos de mayor atención de su Gobierno, en compañía del ministro del Interior, John Reimberg.

Comenzó refiriéndose a su nivel de aprobación en el país y señaló que hay momentos positivos en política pero mantenerse es lo difícil y se ha logrado.

Cooperación internacional

Noboa destacó las relaciones que mantiene con otros países y “el Ecuador tiene que estar abierto al mundo”. En ese sentido habló de las conversaciones de China y que se mantiene un diálogo para tener líneas de transmisión de energía, entre ellas energía solar para tener sostenibilidad energética hasta 2035.

Con China también se habló del camarón para que no se bloquee el producto ecuatoriano, banano, minería responsable, pesca ilegal en Galápagos.

En cuanto a Estados Unidos, volvió a destacar que Trump resaltó el trabajo de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico.

Noboa señala que Ecuador ha crecido en los últimos tres años en inversión internacional y que varios países desean invertir.

Minería y construcción

Noboa habló del control de los proyectos mineras y que las regalías mineras lleguen a las personas. En cuanto a la minería ilegal, aseguró que hay mineros que están asociados con GDO y que se está trabajando en ello, así como en controles y auditorías a los mineros para detectar materiales como el mercurio.

También sobre las obras que está ejecutando el Gobierno en la provincia de El Oro, como la zona de descanso para transportistas, la vía de El Guabo, la devolución de viviendas a familias que fueron invadidas, entre otras.

Salud

El Presidente señaló que cree en la salud pública y está en plan de repotenciamiento de varios hospitales en El Oro, como por ejemplo el Hospital Básico de Huaquillas.

Dijo que esto debe ir de la mano con una modernización del sistema y por ello se está trabajando con Dedalus para mejorar la gestión en Salud. Sobre el problema en hemodiálisis, Noboa puso como ejemplo que la principal clínica que protesta en Los Ríos pertenece al Prefecto y por ello protestan.

Así mismo dijo que hay negociado entre médicos y laboratorios, pues los médicos recetan justamente las medicinas que no hay en el sistema público para que la gente deba salir a comprarlos.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el nivel de corrupción también se ejemplifica con el caso del Malecón en Puerto Bolívar, que en la Alcaldía anterior no pudo ser tocado y mejorado.

Seguridad y obras

Reimberg habló sobre el toque de queda y el operativo que ayer dejó 14 detenidos de la banda Lobos Box, que reclutaba menores en El Oro para venta de drogas en las calles. Destacó que se comenzó en esta provincia por considerarla prioritaria en temas de seguridad.

En ese sentido, el Ministro también habló sobre los planes de seguridad en frontera y la lucha contra el crimen organizado en la provincia. La reducción en delitos comunes supera el 32%, señaló Reimberg. En cuanto el secuestro y extorsión también dijo que hay una reducción y se continúa trabajando reforzando operativos.

Agregó que el Presidente envía su primer mensaje a las 04:30 todos los días para conocer los reportes de los ministros. Reimberg señala que parte primordial del plan de potenciación de El Oro es la apertura del malecón de Puerto Bolívar para activar la economía, pues ese ha sido uno de los grandes problemas de seguridad. “El día que eso se vuelva a aperturar, la vida vuelve a Puerto Bolívar”. Culpó a la Alcaldía anterior de mantenerlo cerrado por intereses propios.

Noboa agregó que la cárcel de Machala debe salir y se llevará esos presos a la nueva cárcel de Santa Elena.

Noboa habló de la condecoración de los policías y reafirmó el respaldo del Gobierno a las fuerzas del orden en su labor. También recordó los beneficios en vivienda que ofrece el Gobierno como Credicasa, Miti Miti, que han hecho que se potencie la competitividad entre bancos.

Próximo viaje

Daniel Noboa anunció que tras la visita a El Oro se desplazará a Quito para reunirse con un personaje sorpresa antes de iniciar su viaje a Estados Unidos.

En cuanto a ello, adelantó que se reunirá con el Departamento de Estado de Estados Unidos y varias agencias internacionales.

El viaje de Noboa está previsto entre el 18 y el 23 de septiembre.

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