Daniel Noboa apunta a elevar producción petrolera de Ecuador a 500 000 barriles

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa dijo este 17 de septiembre de 2026 que Ecuador registra un crecimiento en las exportaciones no petroleras y que el país debe aumentar su eficiencia en el área petrolera. Según indicó, existen negociaciones avanzadas con compañías internacionales para incrementar la producción de crudo y alcanzar los 500 000 barriles en la segunda mitad del 2027.

Meta para aumentar la producción petrolera

Durante una entrevista radial, Noboa afirmó que el Gobierno trabaja con compañías internacionales para impulsar la producción de petróleo.

Según su declaración, las negociaciones buscan elevar la producción “sin problemas a 500 000 barriles para la segunda mitad del próximo año”.

El planteamiento coincide con la estrategia gubernamental orientada a atraer inversión privada para explorar nuevas reservas y aumentar la producción petrolera. Sin embargo, no brindó nombres de las firmas involucradas ni el cronograma de las negociaciones.

Inversión en el Bloque 94-Tamya

Como parte de ese contexto, Ecuador concretó una inversión comprometida de 30 millones de dólares para la exploración de petróleo en el Bloque 94-Tamya, ubicado en Sucumbíos, en la Amazonía del país.

El contrato fue suscrito el 12 de agosto pasado en Quito entre el Estado y Petrobell S.A., según el Ministerio de Ambiente y Energía. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 años y completa los contratos previstos dentro de la Ronda Intracampos II.

El contrato de participación establece cuatro años para la etapa de exploración y otros 20 años para la explotación y desarrollo integral del bloque. Según las proyecciones difundidas por la cartera de Estado, Tamya podría alcanzar un pico aproximado de producción de 4 000 barriles diarios.

Campos operados por Petroecuador. • Foto: Petroecuador

Desarrollo del gas natural

Noboa también destacó la necesidad de impulsar el gas natural porque el país lo necesita. Sostuvo que este es “30% más eficiente que el combustible o el diésel“. Añadió que muchas industrias lo solicitan y que se incentiva la inversión y la generación de empleo en esta actividad para mejorar la eficiencia productiva.

Además, indicó que uno de los sectores que demandará una importante cantidad de energía será la minería.

Minería y precios de los minerales

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado señaló que los precios del cobre alcanzaron niveles récord semanas atrás y que las cotizaciones del oro, la plata y el paladio continúan altas.

Ante ese escenario, manifestó que se debe impulsar una minería responsable y que las actividades mineras paguen los impuestos y regalías que corresponden.

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