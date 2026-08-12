Gasolinas bajan en Ecuador y la Súper cae 87 centavos

Los conductores pagan menos por las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper y por el diésel prémium en Ecuador desde este miércoles 12 de agosto de 2026. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó los nuevos precios de los combustibles, que estarán vigentes hasta el 11 de septiembre.

Las gasolinas Extra y Ecopaís pasan de 3,265 a 3,242 dólares por galón, una reducción de 2,3 centavos. El diésel prémium disminuye de 3,204 a 3,181 dólares por galón. El cambio más pronunciado está en la gasolina Súper: su precio de venta sugerido pasa de 5,61 a 4,74 dólares por galón, es decir, 87 centavos menos.

Gasolina y combustibles bajan de precios en Ecuador por cambios ligados al petróleo

La reducción de Extra y Ecopaís equivale aproximadamente al 0,7% frente al precio que estuvo vigente entre el 12 de julio y el 11 de agosto. En el diésel prémium, la disminución también es de 2,3 centavos por galón.

El cambio es considerablemente mayor para la gasolina Súper. Su precio sugerido disminuye 15,5%, al pasar de 5,61 a 4,74 dólares por galón.

A diferencia de Extra, Ecopaís y diésel prémium, el precio de la gasolina Súper está liberado y responde directamente a las condiciones del mercado. Por esa razón, su variación no está sometida al mismo mecanismo de regulación aplicado a los otros combustibles.

La reducción de agosto ocurre, además, en medio de cambios en el mecanismo que utiliza Ecuador para trasladar determinadas variaciones internacionales hacia el mercado interno.

Así quedan los precios desde el 12 de agosto

Desde este miércoles, los valores informados son:

Gasolina Extra: 3,242 dólares por galón.

3,242 dólares por galón. Gasolina Ecopaís: 3,242 dólares por galón.

3,242 dólares por galón. Diésel prémium: 3,181 dólares por galón.

3,181 dólares por galón. Gasolina Súper: 4,74 dólares por galón como precio de venta sugerido.

Los nuevos valores estarán vigentes desde el 12 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

En el caso de la Súper, el valor es referencial debido a que su precio está liberado. Por ello, el consumidor puede encontrar diferencias entre estaciones de servicio.

Decreto 468 cambia la fórmula para reducir los combustibles

El reajuste coincide con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 468, firmado por el presidente Daniel Noboa el 11 de agosto de 2026. La normativa reforma el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos y modifica el mecanismo excepcional, temporal y gradual que había sido incorporado mediante el Decreto Ejecutivo 444, del 9 de julio.

El nuevo decreto establece que, una vez verificadas las condiciones de activación del mecanismo excepcional, la reducción mensual del Precio de Venta en Terminal se calculará aplicando un factor que puede ubicarse entre 0,75% y 1,5%.

El factor comienza en el límite inferior, de 0,75%, y puede avanzar gradualmente hasta alcanzar el máximo de 1,5%.

El Decreto 468 también establece que, mientras no se configure alguna de las circunstancias previstas para abandonar este esquema, el mecanismo excepcional continuará aplicándose automáticamente en cada período de cálculo.

La normativa entró en vigencia a las 00:00 de este miércoles 12 de agosto.

¿Por qué la Súper baja 87 centavos y la Extra solo 2,3?

La diferencia responde a que los combustibles no están sometidos al mismo esquema.

Extra, Ecopaís y diésel prémium están dentro del régimen de regulación y estabilización de precios y, en determinadas circunstancias, del mecanismo excepcional reformado por el Decreto 468.

La gasolina Súper, en cambio, tiene un precio liberado. Su valor sugerido puede reflejar de manera más directa las variaciones de los costos y precios internacionales.

Esto explica que durante el período actual la reducción de la Súper sea mucho más pronunciada que la registrada en Extra y Ecopaís.

Mientras Extra y Ecopaís disminuyen 2,3 centavos por galón, la Súper registra una caída de 87 centavos.

EL COMERCIO explicó el 16 de julio de 2026 que la gasolina Súper se mantenía como la más cara del mercado ecuatoriano precisamente porque su precio está liberado y se ajusta de acuerdo con las condiciones internacionales, a diferencia de los combustibles sujetos a mecanismos de estabilización.

¿Los combustibles seguirán bajando en septiembre?

La reducción vigente hasta el 11 de septiembre no garantiza que los precios mantengan la misma trayectoria durante el próximo período.

Juan David Espinoza, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que el mercado internacional puede generar las condiciones para que disminuyan los precios, mientras la normativa determina la velocidad y los límites con los que esas variaciones llegan al mercado ecuatoriano.

La evolución dependerá del petróleo, los derivados, los costos de transporte y seguros, la oferta internacional y los riesgos geopolíticos.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), también señala que el mecanismo excepcional no elimina la posibilidad de futuras alzas.

Si se presentan las condiciones establecidas para abandonar el mecanismo excepcional, el cálculo vuelve al sistema ordinario de bandas.

El Decreto 468 modificó precisamente una de las condiciones de salida: ahora establece como una de las circunstancias que la variación del Precio de Paridad de Importación (PPI) del período actual respecto del correspondiente a cuatro períodos anteriores sea igual o superior al 40%.

Mientras no se configure alguna de las circunstancias de salida previstas en la normativa, el mecanismo excepcional continuará aplicándose automáticamente.

Los valores anunciados por la ARCH permanecerán vigentes hasta el 11 de septiembre de 2026, cuando corresponderá una nueva actualización.

Preguntas frecuentes sobre los nuevos precios de los combustibles en Ecuador:

❓ ¿Cuánto cuestan la gasolina Extra y Ecopaís desde el 12 de agosto? 3,242 dólares por galón.

Ambas gasolinas bajaron desde los 3,265 dólares que estuvieron vigentes hasta el 11 de agosto. La reducción es de 2,3 centavos por galón y los nuevos precios se mantendrán hasta el 11 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuál es el nuevo precio del diésel prémium? 3,181 dólares por galón.

El diésel prémium también registra una disminución de 2,3 centavos frente al período anterior, cuando se comercializaba a 3,204 dólares por galón. ❓ ¿Por qué la gasolina Súper bajó mucho más que la Extra y Ecopaís? Porque su precio está liberado.

La Súper pasó de un precio sugerido de 5,61 a 4,74 dólares por galón, una caída de 87 centavos o aproximadamente 15,5 %. A diferencia de Extra, Ecopaís y diésel prémium, su precio puede reflejar de manera más directa las condiciones y costos internacionales. ❓ ¿Cómo influye el Decreto Ejecutivo 468 en los precios? Establece cómo se aplicarán las reducciones dentro del mecanismo excepcional.

El decreto determina que la reducción mensual del Precio de Venta en Terminal puede ubicarse entre 0,75 % y 1,5 %. El factor comienza en 0,75 % y puede incrementarse progresivamente mientras permanezcan las condiciones para aplicar este mecanismo. ❓ ¿Las gasolinas y el diésel volverán a bajar en septiembre? No necesariamente.

Los precios actuales estarán vigentes hasta el 11 de septiembre. La siguiente actualización dependerá de factores como los precios internacionales del petróleo y sus derivados, costos de transporte y seguros y condiciones geopolíticas. Además, si se cumplen las circunstancias previstas para abandonar el mecanismo excepcional, volverá a operar el sistema ordinario de bandas.

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