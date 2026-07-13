Ecuador volverá a hacer una revisión de los precios de gasolina y diésel en agosto

Los nuevos precios de los combustibles, que comenzaron a regir el 12 de julio de 2026, no permanecerán indefinidamente. La reducción aplicada a la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium estará vigente únicamente durante el actual período mensual de fijación de precios. Este volverá a revisarse antes del 12 de agosto.

La continuidad de esos valores dependerá de una nueva evaluación técnica del mercado internacional. Si las condiciones previstas en el Decreto Ejecutivo 444 se cumplen nuevamente, el mecanismo excepcional podrá aplicarse otra vez. De lo contrario, el cálculo regresará automáticamente al sistema de bandas que Ecuador mantiene para fijar los precios de los combustibles.

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Precios actuales de gasolina y diésel

Gasolina y diésel mantendrán estos precios hasta agosto. Durante este período, la gasolina Extra y Ecopaís se comercializarán a 3,265 dólares por galón, mientras que el diésel Premium tendrá un precio de 3,204 dólares por galón. La gasolina Súper, que no forma parte del sistema de bandas, tiene un precio referencial de 5,61 dólares por galón y continúa rigiéndose por el mercado internacional.

Estos valores estarán vigentes hasta el 11 de agosto, cuando la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) realice la siguiente actualización mensual de precios. La revisión dependerá del mercado internacional.

Condiciones para la continuidad de la reducción

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, explicó que la permanencia de la reducción dependerá del comportamiento de los mercados internacionales durante las próximas semanas. “En agosto debemos ver cómo evoluciona el mercado internacional, que es volátil”, señaló.

Blum añadió que el sistema de bandas continúa siendo el mecanismo permanente para regular los precios. La nueva fórmula únicamente se activa bajo circunstancias específicas. Tres condiciones definirán si la rebaja continúa:

El Precio de Paridad de Importación (PPI) debe registrar una disminución acumulada igual o superior al 15 % durante los dos períodos anteriores.

debe registrar una disminución acumulada igual o superior al durante los dos períodos anteriores. Ese indicador debe haber acumulado un incremento igual o superior al 50 % en hasta tres períodos consecutivos.

en hasta tres períodos consecutivos. El cálculo ordinario debe alcanzar el límite máximo de incremento permitido por el sistema de bandas.

Si alguno de esos requisitos deja de cumplirse, la reducción aplicada este mes no continuará.

Consecuencias si no se cumplen los requisitos

El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), Ivo Rosero, explicó que el Decreto 444 no sustituyó el sistema de bandas, sino que incorporó una herramienta temporal para escenarios específicos. “Si no se cumplen las tres condiciones simultáneas, automáticamente se vuelve al sistema de bandas”, afirmó en entrevista con El Comercio.

Eso significa que el precio de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel volverá a calcularse con las reglas ordinarias, que permiten incrementos de hasta el 5 % mensual y reducciones de hasta el 10 %, dependiendo de la evolución del mercado internacional.

Nueva fórmula para regular precios

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, explicó que la nueva fórmula busca trasladar al mercado ecuatoriano las reducciones internacionales cuando existan las condiciones para hacerlo, pero sin reemplazar el esquema vigente. “Si el combustible a nivel internacional baja, nos aseguramos de que el combustible para uso nacional también baje en beneficio de las familias”, manifestó.

Por ello, la reducción vigente hasta el 11 de agosto no constituye un cambio permanente en la política de fijación de precios. Es una medida que deberá volver a evaluarse antes de la siguiente actualización mensual de los combustibles.

Preguntas frecuentes sobre revisión de los precios de la gasolina y diésel en agosto:

❓ ¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios de la gasolina y el diésel? Hasta el 11 de agosto de 2026.

Los precios que entraron en vigencia el 12 de julio se mantendrán durante el actual período mensual de fijación. Antes del 12 de agosto, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) realizará una nueva revisión para determinar si continúan o cambian. ❓ ¿Cuáles son los precios actuales de los combustibles? Gasolina Extra: 3,265 dólares por galón.

Gasolina Ecopaís: 3,265 dólares por galón.

Diésel Premium: 3,204 dólares por galón.

Gasolina Súper: 5,61 dólares por galón (precio referencial).

La gasolina Súper no forma parte del sistema de bandas y su precio continúa determinado directamente por el mercado internacional. ❓ ¿La reducción de 5 centavos será permanente? No.

La rebaja corresponde a un mecanismo excepcional previsto en el Decreto Ejecutivo 444. Su continuidad dependerá de una nueva evaluación técnica del mercado internacional antes del próximo ajuste mensual. ❓ ¿Qué debe ocurrir para que la reducción continúe en agosto? Deben cumplirse simultáneamente tres condiciones técnicas.

El mecanismo excepcional solo podrá volver a aplicarse si:

El Precio de Paridad de Importación (PPI) registra una disminución acumulada de al menos 15 % durante los dos períodos anteriores.

Ese mismo indicador acumuló previamente un incremento de 50 % o más en hasta tres períodos consecutivos.

El sistema ordinario de bandas alcanzó el límite máximo permitido para el incremento mensual. ❓ ¿Qué pasará si esas condiciones no se cumplen? El cálculo volverá automáticamente al sistema de bandas.

Según Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), el Decreto Ejecutivo 444 no reemplaza el sistema vigente. Si desaparecen las condiciones extraordinarias, los precios volverán a calcularse con las reglas habituales. ❓ ¿Cómo funciona el sistema de bandas cuando no se aplica el mecanismo excepcional? Permite ajustes mensuales limitados.

El sistema de bandas establece:

Incrementos máximos de hasta el 5 % mensual.

Reducciones máximas de hasta el 10 % mensual.

Los ajustes dependen de la evolución de los precios internacionales de los combustibles. ❓ ¿Cuál es el objetivo de la nueva fórmula? Trasladar más rápidamente las reducciones internacionales a los consumidores ecuatorianos.

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, explicó que el mecanismo busca que, cuando los precios internacionales disminuyan significativamente, esa reducción también pueda reflejarse en el mercado nacional sin modificar el funcionamiento permanente del sistema de bandas. ❓ ¿Quién decidirá si los precios cambian nuevamente en agosto? La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

La ARCH evaluará el comportamiento del mercado internacional y verificará si continúan cumpliéndose las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 444. Con base en ese análisis se definirá si se mantiene el mecanismo excepcional o si los precios vuelven a calcularse exclusivamente mediante el sistema de bandas.

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