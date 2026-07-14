¿Por qué la gasolina Súper sigue siendo la más cara en Ecuador?

Mientras la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel redujeron su precio tras la reforma al sistema de bandas, la gasolina Súper se mantiene con un esquema diferente.

Este combustible no recibe subsidio estatal y no fue incluido en el mecanismo excepcional aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la volatilidad internacional. Para el período comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2026, el precio referencial de la gasolina Súper se ubicó en 5,61 dólares por galón.

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Un esquema diferente para la gasolina Súper

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, explicó que el mecanismo de bandas y la nueva fórmula aprobada mediante el Decreto Ejecutivo 444 solo aplican para el diésel automotriz, la gasolina Extra y la Ecopaís. “Los combustibles que están sujetos a la banda son el diésel de uso automotriz, la gasolina Extra que se consume en la región Interandina y la Ecopaís que se consume en la región Litoral o Costa del Ecuador. La Súper está liberalizada; su importación y venta es al libre mercado”, afirmó.

Libre mercado y precios variables

El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), Ivo Rosero, añadió que la gasolina Súper sigue bajo un esquema de libre mercado, lo que significa que su precio no fue modificado por la reciente reforma al sistema de bandas. Este precio responde a una metodología distinta basada en variables técnicas como el costo de importación, transporte, almacenamiento y comercialización.

Estaciones de servicio y precios diferenciados

A diferencia de otros combustibles cuyo precio es uniforme para todas las estaciones, la gasolina Súper se comercializa bajo un régimen de libre mercado. Mauricio Cueva Ojeda, presidente del grupo empresarial de estaciones de servicio El Pinar, explicó que aunque el Estado publica un precio referencial, las comercializadoras tienen margen para establecer el valor final. “En la Súper hay un libre margen para cada comercializadora. El Estado fija un techo máximo, pero las comercializadoras pueden manejar el precio según la competencia y ubicación”, señaló.

Diferencias con referencias internacionales

A pesar de que la metodología contempla referencias internacionales, el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, cuestionó que el comportamiento reciente del precio en Ecuador no ha seguido la caída observada en el mercado externo. Según Acosta Burneo, históricamente, la gasolina Súper ha seguido de cerca los precios de referencia como los de Houston.

El portal especializado AAA Gas Prices, que monitorea diariamente el precio de los combustibles en Estados Unidos, registraba al momento de la entrevista un precio promedio de 4,2870 dólares por galón para la gasolina Premium en Texas. En Ecuador, el precio referencial vigente es de 5,61 dólares por galón.

“Lo que me llamó la atención es que la disminución del precio fue absolutamente marginal. El precio de Houston para la gasolina Premium se ha movido muy en línea con la gasolina Súper del Ecuador, pero en esta ocasión no ocurrió”, afirmó.

Acosta Burneo aclaró que no atribuye esa diferencia a una causa específica, pero considera que el comportamiento del precio debería reflejar con mayor claridad las variaciones internacionales contempladas en la metodología.

Sobre el futuro del precio

Por otro lado, Mauricio Cueva recordó que el libre mercado permite competencia entre comercializadoras, pero también enfatizó que es necesario analizar el precio de la gasolina Súper dentro del contexto regional. Mientras tanto, se espera que el precio de la gasolina Súper continúe ajustándose conforme evolucionen las referencias internacionales.

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