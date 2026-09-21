Noboa aborda seguridad, cooperación e inversión en Nueva York, antes de la Asamblea de Naciones Unidas

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa participó este lunes 21 de septiembre en un conversatorio en Nueva York, donde habló de inversión, seguridad y cooperación, antes de asistir al 81.º período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

Lo que dijo Daniel Noboa en Nueva York antes de participar en la Asamblea de Naciones Unidas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició este lunes 21 de septiembre de 2026 su agenda de trabajo en Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general de este período está previsto desde el 22 de septiembre.

Como parte de sus actividades, Noboa participó en el conversatorio “Leading in a Changing World”, organizado por Goals House, una plataforma que reúne a líderes de distintos sectores. El diálogo fue conducido por Tania Bryer, periodista de CNBC.

Durante el encuentro, el mandatario abordó la estrategia de seguridad de su Gobierno, la cooperación internacional, la relación entre seguridad y crecimiento económico y las oportunidades que Ecuador ofrece para la inversión y las nuevas generaciones.

Noboa habla de los “capos invisibles”

Noboa explicó que la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado se concentra en las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones delictivas, especialmente en los denominados “capos invisibles”.

Según el mandatario, estas personas se encargan de lavar dinero, movilizar recursos y sostener las operaciones de las organizaciones criminales.

“Cuando atacamos ese segundo nivel, cortamos el flujo de recursos. El dinero necesario para aterrorizar a nuestros barrios deja de circular y podemos incautarlo”, manifestó.

El presidente también señaló que el narcotráfico es un problema transnacional y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre países y el intercambio de inteligencia.

Cooperación de Ecuador con Estados Unidos

Noboa precisó que las operaciones de cooperación ejecutadas en territorio o aguas ecuatorianas son lideradas por las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos y otras naciones.

El mandatario señaló a Estados Unidos como el principal socio de Ecuador en materia de seguridad. Al mismo tiempo, sostuvo que el país debe mantener relaciones comerciales con todas las naciones.

Según explicó, las decisiones internacionales no deberían responder únicamente a posiciones ideológicas cuando están relacionados el empleo y el bienestar de las familias ecuatorianas.

Seguridad y recuperación económica

Durante el conversatorio, Noboa vinculó la seguridad con la recuperación de la confianza de las familias, el consumo y la generación de nuevas inversiones.

El Presidente sostuvo que el miedo y la incertidumbre influyen en las decisiones económicas y en la planificación a largo plazo.

Noboa destacó además el crecimiento cercano al 20% de las ventas en agosto como una señal de recuperación económica.

“Hemos estabilizado la economía. Ahora necesitamos dar paz a la gente para que pueda aprovechar este buen momento”, afirmó.

¿En qué sectores busca inversión Ecuador?

El mandatario también presentó oportunidades de inversión en sectores como agricultura, alimentos, energía, minería, construcción, servicios y turismo.

Noboa destacó el potencial de la agricultura tecnificada y de la inteligencia artificial para incrementar la productividad y generar oportunidades para jóvenes y pequeños productores.

También se refirió a las becas y programas de formación técnica vinculados con las necesidades del mercado laboral.

Agenda de Noboa en Nueva York

El presidente permanecerá en Estados Unidos hasta el 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con la agenda oficial difundida para su viaje.

La programación de Naciones Unidas establece que el debate general del 81.º período de sesiones se desarrollará entre el 22 y el 26 de septiembre, con una jornada adicional el 28 de septiembre.

La intervención de Noboa ante la Asamblea General está prevista dentro de esta agenda de alto nivel en Nueva York, donde Ecuador busca abordar asuntos relacionados con seguridad, cooperación, desarrollo, comercio e inversión.

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