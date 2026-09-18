Daniel Noboa anuncia conversaciones con China para asegurar el suministro eléctrico hasta 2035

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Ecuador y China mantienen conversaciones para fortalecer la transmisión eléctrica y desarrollar proyectos de energía solar que alcanzarían los 3 000 megavatios. El presidente Daniel Noboa señaló que estas iniciativas permitirían al país contar con una “sostenibilidad energética” hasta 2035. Las conversaciones se desarrollaron durante la visita que el mandatario realizó a China en agosto.

Noboa explicó que Ecuador enfrenta principalmente un problema en la transmisión de electricidad y no tanto en la generación. Por eso, su Gobierno analiza con China la construcción de líneas de transmisión que permitan reducir el “desperdicio” de energía. El mandatario también mencionó proyectos solares que, en conjunto, podrían llegar a los 3.000 megavatios.

Ecuador busca fortalecer su sistema eléctrico

Noboa habló sobre estos proyectos durante una entrevista con Radio Fiesta. Según el Presidente, las conversaciones con China incluyeron alternativas para mejorar la situación energética de Ecuador.

El mandatario afirmó que el país necesita reforzar su capacidad para transportar la electricidad que genera. En ese contexto, señaló que las nuevas líneas de transmisión ayudarían a evitar pérdidas o desperdicios de energía durante el traslado.

A esta propuesta se suman los proyectos de generación solar. Noboa indicó que las iniciativas podrían alcanzar los 3 000 megavatios. Según su declaración, esa capacidad permitiría a Ecuador mantener la sostenibilidad energética hasta 2035.

El tema tiene especial relevancia para el país luego de la crisis energética que Ecuador enfrentó entre 2023 y 2024. Durante ese periodo, el Gobierno aplicó cortes de electricidad de varias horas cada día en todo el territorio nacional.

La crisis llegó a uno de sus puntos más altos a mediados de septiembre de 2024. En ese momento, Ecuador registró suspensiones del servicio eléctrico de hasta 14 horas. Las sequías afectaron las zonas de los ríos que alimentan a las centrales hidroeléctricas y agravaron la situación del sistema.

China también abordó comercio y pesca ilegal

Durante las conversaciones con China, Noboa también mencionó otros temas relacionados con la relación económica entre ambos países. Uno de ellos fue el camarón. El Presidente señaló que Ecuador busca mantener un diálogo constante entre las agencias chinas y las ecuatorianas para evitar bloqueos al producto.

El Mandatario también afirmó que conversaron sobre el apoyo de China a Ecuador frente a la pesca ilegal. Noboa destacó la importancia de esa cooperación debido al impacto de esta actividad en las islas Galápagos.

Noboa viajó a China entre el 16 y el 23 de agosto. El desplazamiento formó parte de una gira que también incluyó Singapur y que tuvo como objetivo ampliar las relaciones económicas, comerciales y de inversión.

Durante su visita a China, el Presidente se reunió con su homólogo, Xi Jinping. Ambos abordaron la situación energética de Ecuador y otros asuntos relacionados con la relación bilateral.

Además, durante esa visita, el Gobierno ecuatoriano informó que China se comprometió a entregar 42,7 millones de dólares en cooperación no reembolsable. Estos recursos se destinarán a temas de seguridad, salud y reactivación productiva.

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