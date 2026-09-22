Daniel Noboa coincidió con Trump y Lula en la Asamblea de la ONU este martes

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La actividad diplomática del Ejecutivo ecuatoriano inició formalmente en territorio estadounidense dentro del mayor foro multilateral global. La presencia de Daniel Noboa marcó la jornada de este martes 22 de septiembre de 2026, al integrarse a la inauguración del 81.º período de sesiones de la Asamblea General desarrollada en la sede central del organismo, en la ciudad de Nueva York.

Apertura del debate general con presencia de Daniel Noboa

El plenario congregó a jefes de Estado y de Gobierno de las distintas naciones que conforman las Naciones Unidas. La sesión de arranque contempló los pronunciamientos iniciales de António Guterres, secretario general de la ONU, y de Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General.

A estas intervenciones se sumaron los discursos de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Donald Trump, de Estados Unidos, foro donde Daniel Noboa presenció la inauguración oficial.

Fecha y enfoque de la intervención ecuatoriana

Las actividades de la delegación oficial continuarán durante la semana en territorio norteamericano. Según la planificación establecida, Daniel Noboa intervendrá ante el pleno de la Asamblea General este miércoles 23 de septiembre.

En dicho espacio multilateral, el gobernante presentará la postura formal del país frente a las principales problemáticas del contexto internacional.

Integrantes de la delegación oficial en Nueva York

El mandatario ecuatoriano acudió a las instalaciones del organismo acompañado por una comitiva de secretarios de Estado y diplomáticos. En el equipo que respalda a Daniel Noboa constan el canciller de la República, Roberto Kury, y el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira.

El grupo de trabajo gubernamental que asiste a las jornadas en Estados Unidos se complementa con la secretaria general de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez. Asimismo, participan en las actividades oficiales el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Bakker, y el representante permanente del país ante las Naciones Unidas, Andrés Montalvo.

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