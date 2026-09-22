Donald Trump confirma ante la ONU que él ‘hace la paz’

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes, 22 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas su papel en la búsqueda de la paz y aseguró que su Gobierno ha actuado frente a distintas amenazas internacionales.

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado”, afirmó Trump durante su intervención, según informó EFE.

El mandatario también destacó la fortaleza de Estados Unidos y defendió el uso de ese poder para reforzar la posición del país en el escenario internacional.

Trump destaca la fortaleza de Estados Unidos ante la ONU

Durante su discurso, Trump contrapuso sus acciones con las de otros líderes que, según dijo, se han limitado a hablar de paz y fortaleza sin actuar.

El presidente estadounidense sostuvo que su país ha demostrado valentía y capacidad para responder ante las amenazas. Sus declaraciones se producen durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La intervención de Trump coincidió con una intensa agenda diplomática entre líderes internacionales que participan en las reuniones de Naciones Unidas.

Macron y Trump acuerdan actuar sobre energía y Ormuz

Antes del discurso de Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, informó que acordó con su homólogo estadounidense trabajar conjuntamente para reducir las tensiones en los mercados energéticos.

Según EFE, ambos mandatarios también abordaron la protección de infraestructuras críticas en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Macron señaló además que ambos países decidieron unir esfuerzos para impulsar una moratoria de los ataques contra infraestructuras energéticas y civiles de Ucrania.

Trump y Macron abordan la guerra de Ucrania

El presidente francés defendió la protección de la población civil y pidió avanzar hacia una negociación seria para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

La reunión entre Macron y Trump tuvo lugar en Nueva York, donde ambos participan en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, informó EFE.

El encuentro estuvo centrado en la situación energética, la seguridad en Oriente Medio y la guerra de Ucrania.

Con información de EFE

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