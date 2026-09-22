Donald Trump se reúne este martes 22 de septiembre con Delcy Rodríguez en Nueva York

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este martes, 22 de septiembre de 2026, con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro inédito al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Según informó EFE, será una conversación informal a las 19:40, marcada por el giro radical en las relaciones bilaterales tras la captura y deposición de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Primer cara a cara en 11 años

Este será el primer encuentro entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá, según destacó EFE.

El formato, descrito como un “pull-aside” diplomático, no resta trascendencia a un cara a cara impensable hace apenas un año, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones.

La reunión tendrá lugar poco después del controvertido acuerdo petrolero por el que Venezuela cedió parte de sus reservas a Estados Unidos y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina en la que Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico, según reportó EFE. Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras su captura, había prometido lealtad al líder chavista antes de iniciar un inesperado acercamiento progresivo a Washington.

Petróleo, amnistía y legitimidad regional

La principal muestra del acercamiento llegó recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas, un pacto que ha despertado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo, según señaló EFE.

En paralelo, se han producido algunos avances en materia de derechos humanos, como la aprobación de una ley de amnistía que ha facilitado la liberación de presos políticos y el anuncio del cierre de El Helicoide, emblemático centro de detención y tortura en Caracas.

El proceso de diálogo iniciado en agosto entre el chavismo y un sector de la oposición facilitó la semana pasada el levantamiento de la censura a las páginas web de algunos medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE. La estrecha relación entre Washington y Caracas también ha dado al Gobierno de Rodríguez cierta legitimidad regional, evidenciada en la reciente visita del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a Caracas para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2025.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado permanece en Panamá a la espera de que Estados Unidos autorice su ingreso al país, tres meses después de que Washington frustrara su entrada. Machado regaló a Trump su medalla del Nobel de la Paz en un intento de no quedar excluida del proceso de transición en Venezuela.

La fotografía de ambos posando juntos en Nueva York sellaría esta nueva etapa en las relaciones bilaterales, en un momento en que Trump, que afronta un creciente desgaste político por la guerra con Irán, suele reivindicar el “éxito” de la operación en Venezuela y los beneficios que, según él, ha reportado a Estados Unidos en materia petrolera.

Con información de EFE

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