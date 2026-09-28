Un auto con 250 000 dólares fue descubierto en un operativo en Guayaquil

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Las acciones de control militar y seguridad desplegadas en la zona urbana del puerto principal permitieron la incautación de una alta suma de dinero en efectivo y material balístico. Mediante tareas de reconocimiento ofensivo basadas en datos de inteligencia estratégica, el personal de las Fuerzas Armadas concretó un nuevo operativo en Guayaquil, focalizado en el sector residencial y comercial de La Garzota, donde se neutralizó un presunto punto de acopio logístico vinculado con organizaciones ilícitas.

Resultados del operativo en Guayaquil en el sector norte

La incursión en el terreno formó parte de las planificaciones permanentes orientadas al control del territorio y la contención de actividades delictivas en los distritos con mayor índice de vulnerabilidad.

Durante la ejecución de las maniobras tácticas, los uniformados aseguraron el perímetro de un estacionamiento público tras confirmar la presencia de indicios materiales.

Inspección a vehículo estacionado en parqueadero

La alerta generada por las unidades de inteligencia militar guio a los efectivos hacia un automotor que permanecía estacionado en un parqueadero del área de La Garzota.

El registro físico y minucioso del automóvil, de color blanco, permitió descubrir los elementos ocultos en su estructura, procediendo a su inmediata inmovilización para impedir su retiro del lugar.

Incautación de dinero en efectivo y cartuchos nueve milímetros

Al realizar la verificación del habitáculo y los compartimentos del automotor, las patrullas hallaron un total de 250 000 dólares en billetes en efectivo, monto que presumiblemente se encuentra asociado a estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la ciudad.

Junto con el capital monetario, se decomisaron 100 municiones sin percutir calibre nueve milímetros, las cuales se encontraban listas para su empleo o comercialización irregular.

Cadena de custodia y entrega a las autoridades judiciales

Una vez culminado el levantamiento de las evidencias, el automotor blanco retenido, el dinero decomisado y las balas fueron catalogados bajo estrictos procedimientos normativos de cadena de custodia. Todos los indicios recabados en la escena fueron trasladados y puestos a órdenes de las dependencias competentes de la Función Judicial, con el fin de viabilizar el trámite legal pertinente y sostener las investigaciones de la causa penal abierta tras el operativo en Guayaquil.

Despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas

La operación fue ejecutada por miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador integrados en la estructura táctica de la Fuerza de Tarea Conjunta “Guayas”.

Este contingente mantiene patrullajes, reconocimientos y revisiones periódicas en diversos sectores del cantón para salvaguardar el orden público y frenar la logística de redes al margen de la ley.

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