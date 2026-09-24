Policía de Ecuador y tropas de EE.UU., en operativo contra red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con tropas estadounidenses y la Administración de Control de Drogas (DEA), ejecutó un operativo contra una estructura de narcotráfico vinculada directamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La intervención se desarrolló durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026 en tres provincias del país y dejó más de 30 personas detenidas.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los detenidos se encuentran cabecillas y financistas de la organización. Los agentes realizaron intervenciones en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala. La operación continúa en desarrollo.

Ocho meses de investigación permitieron identificar a la estructura vinculada con el CJNG

La Policía Nacional investigó durante cerca de ocho meses las actividades de esta organización. Las indagaciones permitieron identificar una estructura que mantenía vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, sin relación con bandas delictivas locales, según precisó Reimberg.

La organización se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia.

Sus integrantes pretendían enviar los cargamentos por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Los destinos de la droga incluían países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Como parte de las investigaciones que permitieron llegar hasta esta estructura, las autoridades decomisaron varios cargamentos de droga a lo largo de este año. Reimberg señaló que estas incautaciones representan una afectación económica de 322 millones de dólares.

El ministro destacó que el operativo permitió intervenir contra una organización completa de narcotráfico, incluidos sus cabecillas y financistas.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS



CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS.



La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

Más de 370 efectivos participaron en la operación conjunta

La intervención contó con la participación de más de 320 integrantes de la Policía Nacional y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas coordinaron las acciones con tropas norteamericanas y la DEA.

La Policía Nacional informó que el operativo se desarrolló bajo el liderazgo del comandante general de la institución, Pablo Dávila, y del ministro del Interior, John Reimberg.

Los equipos desplegaron las intervenciones durante la madrugada en ocho localidades de Guayas, Los Ríos y El Oro. Las acciones permitieron detener a más de 30 personas vinculadas con la estructura investigada.

La Policía también confirmó que las investigaciones identificaron las distintas actividades que desarrollaba la organización para movilizar la droga desde Colombia y preparar su posterior envío hacia mercados internacionales.

Las autoridades mantienen el operativo en desarrollo, por lo que la cifra de detenidos corresponde al balance que difundió el ministro del Interior durante la madrugada de este jueves.

OPERACIÓN CONJUNTA CONTRA UNA ESTRUCTURA DE NARCOTRÁFICO



La madrugada de hoy bajo el liderazgo de nuestro @CmdtPoliciaEc #GraSPabloDávila y el Ministro del Interior en coordinación con tropas norteamericanas y la @DEAHQ

ejecutó una operación conjunta que permitió la detención… pic.twitter.com/Iv9TcVyVkG — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 24, 2026

Daniel Noboa reaccionó al operativo conjunto con Estados Unidos

El presidente Daniel Noboa reaccionó en redes sociales al operativo ejecutado en Samborondón en colaboración con Estados Unidos. Al respecto, Noboa recordó su mensaje ayer en la Asamblea de la ONU, en donde resaltó que “ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras”.

Por ello, resaltó el apoyo de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos en la operación que permitió desarticular la estructura vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Gran trabajo en nuestra misión de recuperar el Ecuador y la región”, concluyó.

Ayer, ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras.



Y hoy, bajo la dirección de la Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticulamos una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y… pic.twitter.com/CLnGhO64EW — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 24, 2026

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