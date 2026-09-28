Aprehenden a sospechoso de varios robos en la Metrovía

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un hombre que presuntamente participó en varios robos a mano armada en unidades de la Metrovía fue aprehendido la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026, en Guayaquil.

Según un comunicado de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) los hechos atribuidos al sospechoso ocurrieron el domingo 27 de septiembre en el sector de la cooperativa Unión de Bananeros. El ciudadano habría cometido al menos tres hechos delictivos durante esa jornada.

Sospechoso habría cometido tres robos en la Troncal 2

Los reportes de seguridad y la revisión de las cámaras de las unidades señalarían que el sospechoso vestía ropa oscura y portaba un arma de fuego durante los hechos.

Los tres incidentes habrían sido registrados en unidades de la Troncal 2 y ocurrieron en diferentes horarios. El último habría sido reportado a las 17:17 del domingo 27 de septiembre.

En ese último hecho, el sospechoso también habría agredido al conductor utilizando la cacha del arma.

Ciudadanía aprehendió al sospechoso este lunes

La mañana del lunes 28 de septiembre, el mismo ciudadano habría intentado cometer otro robo en una unidad de la Metrovía, nuevamente en el sector de la cooperativa Unión de Bananeros.

Tras ese hecho, el sospechoso fue aprehendido por la ciudadanía. Posteriormente, la coordinación entre Metrovía, Segura EP y la Policía Nacional permitió ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Metrovía mantiene protocolos de seguridad

Metrovía señaló que mantiene activos sus protocolos de seguridad y el monitoreo mediante agentes y sistemas de videovigilancia para coordinar la intervención de las entidades responsables de la seguridad ciudadana.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) recomendó a los usuarios evitar enfrentamientos directos ante situaciones de riesgo y reportar los hechos al personal de seguridad o mediante los canales de emergencia correspondientes. “Deben mantener la calma, evitar enfrentamientos directos y reportar inmediatamente el hecho al personal de seguridad”, recomendó la entidad en su comunicado.

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