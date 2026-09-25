Estos son los 36 procesados con prisión preventiva por nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La madrugada del 24 de septiembre de 2026, un megaoperativo simultáneo desplegado en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos dejó como resultado la detención de 36 personas. La Fiscalía General del Estado los investiga por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de narcotráfico a gran escala.

Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez que conoció la causa dictó orden de prisión preventiva para todos los procesados.

Además, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes, con énfasis en vehículos bajo cadena de custodia, y dispuso la retención y congelamiento de las cuentas bancarias que los investigados mantengan en el sistema financiero nacional.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

La ruta del acopio y el nexo con el Cartel de Jalisco Nueva Generación

De acuerdo con las indagaciones de los agentes fiscales y unidades policiales, la organización acopiaba importantes cargamentos de droga en inmuebles situados en puntos estratégicos de Los Ríos y Guayas. Posteriormente, la sustancia era movilizada por vía terrestre para contaminar contenedores de exportación en terminales portuarias y aeroportuarias de Guayas y El Oro.

El destino final de los cargamentos abarcaba rutas hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

Las investigaciones preliminares de inteligencia apuntan a que los cabecillas de esta estructura mantenían presuntos vínculos operativos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), red criminal de origen mexicano con presencia en corredores marítimos y aéreos de Sudamérica.

Indicios presentados en la audiencia

La captura de los implicados se logró tras varios meses de labores de inteligencia coordinadas, que incluyeron seguimientos de campo, vigilancias e interceptación de comunicaciones previamente autorizadas por vía judicial.

Entre febrero y julio de 2026, las autoridades ya habían incautado cerca de 6 190 paquetes de clorhidrato de cocaína relacionados con este mismo entramado en diversos operativos.

Durante la diligencia, el fiscal a cargo expuso los elementos de convicción para solicitar las medidas cautelares, entre los cuales se presentaron:

Informes de vigilancias, seguimientos e interceptaciones telefónicas autorizadas.

Versiones de los uniformados que ejecutaron las capturas e inspecciones.

Actas de inspección técnica ocular a las viviendas e inmuebles allanados.

Evidencias y cargamentos bajo cadena de custodia pericial.

La lista de los 36 investigados

La medida cautelar de prisión preventiva recae sobre:

Durante los próximos tres meses, la Fiscalía profundizará el peritaje a las evidencias incautadas y continuará con la fase de recopilación probatoria.

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