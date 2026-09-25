El Cartel de Jalisco Nueva Generación entra en la lista del Escudo de las Américas que Ecuador respaldó

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La madrugada del jueves 24 de septiembre de 2026, un operativo en tres provincias de Ecuador dejó 39 detenidos. Según el ministro del Interior, John Reimberg, los investigados integraban una red de narcotráfico con vínculos directos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dos días antes, Ecuador había suscrito una declaración del Escudo de las Américas que incluyó al CJNG entre las 24 organizaciones contra las que los países participantes plantean medidas coordinadas.

Las medidas que plantea el Escudo de las Américas

Los gobiernos expresaron su intención de coordinar congelamientos de activos y restricciones migratorias y de visas para integrantes, asociados y personas que apoyen a los grupos señalados.

La declaración también plantea acciones penales contra quienes les proporcionen apoyo material de forma consciente, incluido el apoyo logístico. Cada país deberá actuar de acuerdo con sus propias leyes y obligaciones internacionales.

El acuerdo contempla, además, intercambio de inteligencia, capacitación y coordinación de acciones financieras. Los países propusieron solicitar una reunión en la Organización de Estados Americanos para considerar medidas colectivas contra estas organizaciones. El documento anuncia esos compromisos, pero no detalla sanciones ecuatorianas ya aplicadas al CJNG.

Estados Unidos ya investigaba a dirigentes del cartel

La actuación estadounidense contra el CJNG comenzó antes de la declaración regional. El Departamento de Estado lo designó organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia informó sobre cargos contra cinco presuntos altos mandos del cartel, relacionados con el tráfico de drogas hacia EE. UU. y el uso de armas.

El Escudo de las Américas trabaja en conjunto por la democracia y la seguridad del continente. 🌎🇪🇨



Ecuador, como miembro de esta iniciativa regional, consolida el compromiso de luchar, en conjunto, contra el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo y las economías… pic.twitter.com/tpeN54PwrS — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 22, 2026

Ese mismo día se anunciaron ofertas de recompensas que, en conjunto, superaban los 100 millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de ocho personas vinculadas a la organización. Se trata de procesos estadounidenses independientes de la declaración del Escudo de las Américas.

La red investigada en Ecuador

La madrugada del jueves 24 de septiembre, la Policía ecuatoriana realizó allanamientos en ocho ciudades de Guayas, Los Ríos y El Oro. El ministro del Interior, John Reimberg, elevó a 39 el número de detenidos.

Entre ellos identificó a un presunto cabecilla y a un supuesto financista, capturados en Samborondón. En el operativo participaron policías ecuatorianos, personal de la DEA e integrantes del Comando Sur de EE. UU.

Según Reimberg, la investigación duró aproximadamente ocho meses. Su hipótesis es que la estructura recibía droga procedente de Colombia, la almacenaba en Ecuador y preparaba envíos por vía marítima hacia mercados internacionales.

El ministro sostuvo que el presunto cabecilla mantenía contacto directo con el CJNG en México. Ese vínculo forma parte de la investigación y deberá sustentarse en el proceso penal.

El operativo ocurrió después de la declaración regional, pero las autoridades no lo han presentado como una acción ejecutada bajo el Escudo de las Américas. La investigación sobre la red llevaba meses en marcha cuando se difundió el acuerdo.

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