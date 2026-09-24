El mapa de los allanamientos contra la red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La madrugada del jueves 24 de septiembre de 2026, los allanamientos contra una estructura supuestamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se desplegaron en ocho ciudades de Guayas, Los Ríos y El Oro.

Entre los detenidos están un presunto cabecilla y un supuesto financista, localizados en Samborondón. El balance anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, llegó a 39 personas detenidas.

La intervención fue el resultado de una investigación de aproximadamente ocho meses. Según Reimberg, el grupo recibía droga procedente de Colombia, la almacenaba en Ecuador y organizaba su envío por vía marítima. Las autoridades investigan una presunta relación directa de la estructura con el cartel mexicano.

En qué ciudades hubo allanamientos contra la red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación

El despliegue se distribuyó de la siguiente manera, de acuerdo con las localidades reportadas por las autoridades:

Provincia Ciudades intervenidas Guayas Guayaquil, Daule y Samborondón Los Ríos Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo y Vinces El Oro Machala

Esta ubicación muestra dónde se realizaron los allanamientos, pero no traza el recorrido de los cargamentos investigados. Las autoridades no han informado cuántos inmuebles intervinieron ni cuántas personas detuvieron en cada ciudad. Tampoco han identificado qué función cumplía cada localidad dentro de la presunta organización.

El detalle divulgado hasta ahora se concentra en Samborondón. Allí fueron capturados quienes Reimberg identifica como el presunto cabecilla y el supuesto financista.

Las intervenciones incluyeron inmuebles en urbanizaciones privadas. En ellos se reportó el hallazgo de relojes, joyas, teléfonos, vehículos y armas, aunque no se ha publicado un inventario que permita atribuir cada objeto a uno de los detenidos.

Lo que se investiga detrás del despliegue

Reimberg atribuye a la estructura actividades de acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de droga.

Según la hipótesis que presentó, los cargamentos procedían de Colombia y se preparaban para salir desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Que ambas ciudades aparezcan como posibles puntos de salida no significa que todos los lugares allanados fueran centros de embarque.

Durante los meses de investigación, las autoridades relacionaron con el caso la incautación de alrededor de siete toneladas de droga, según los balances publicados.

Reimberg calculó que los cargamentos decomisados causaron a la organización una afectación de 322 millones de dólares. Esos datos corresponden a la investigación previa; no describen droga o dinero hallados únicamente durante los allanamientos de este jueves.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS



CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS.



La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

Un operativo con participación de Estados Unidos

Más de 320 policías ecuatorianos y 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos participaron en el despliegue, de acuerdo con Reimberg. El ministro también informó de la intervención de personal de la DEA. Atribuyó parte de las condiciones para ejecutar el operativo al toque de queda, aunque precisó que el seguimiento a la estructura se había mantenido durante varios meses.

La Fiscalía investiga los hechos como un presunto caso de delincuencia organizada, según la información difundida sobre las diligencias. Quedan por precisarse el número de allanamientos por ciudad, la distribución de los 39 detenidos y los indicios recogidos en cada punto. Esos datos permitirán completar el mapa del operativo más allá de la lista de localidades intervenidas.

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