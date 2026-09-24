Así movía droga la red vinculada al Cartel Jalisco desde Ecuador hacia Estados Unidos

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Una estructura de narcotráfico vinculada directamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba Ecuador como punto de almacenamiento y salida de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. La organización recibía sustancias ilícitas provenientes de Colombia, las ocultaba en territorio ecuatoriano y preparaba su envío en contenedores contaminados. Sus operaciones incluían el acopio, la intermediación, el transporte, la distribución y la comercialización de droga.

La Policía Nacional identificó a los responsables de esta red tras cerca de ocho meses de investigación. Durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026, un operativo conjunto con tropas estadounidenses y la Administración de Control de Drogas (DEA) permitió detener a 39 personas. Entre los aprehendidos figuran el principal cabecilla de la organización, quien mantenía contacto directo con el cartel mexicano, y el financista encargado de administrar los recursos económicos de la estructura.

El cabecilla y el financista dirigían las operaciones de la red vinculada al CJNG

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó en una entrevista con RTS cómo funcionaba la organización y cuáles eran las responsabilidades de sus principales integrantes.

El cabecilla mantenía comunicación directa con el Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, y dirigía las operaciones de narcotráfico. Por su parte, el financista administraba los recursos económicos y se encargaba de todos los pagos que requería la estructura para desarrollar sus actividades.

Los agentes localizaron a estos sospechosos durante allanamientos en urbanizaciones privadas de Isla Mocolí y Samborondón, en la provincia de Guayas.

Según Reimberg, la organización mantenía vínculos directos con el cartel mexicano y no tenía relación con bandas delictivas locales.

La red recibía grandes cantidades de droga desde Colombia y las almacenaba en Ecuador hasta organizar su traslado hacia el exterior. Sus integrantes utilizaban contenedores contaminados para despachar los cargamentos, principalmente hacia Estados Unidos.

La estructura también pretendía enviar droga por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Entre sus destinos figuraban países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Reimberg señaló que Estados Unidos podría tener interés en solicitar la extradición de los detenidos, debido a que la organización enviaba droga directamente a ese país.

Las investigaciones también permitieron decomisar varios cargamentos de droga durante este año. Según el ministro, estas incautaciones ocasionaron un perjuicio económico de 322 millones de dólares a la estructura criminal. A esa cifra todavía falta sumar el valor de los bienes vinculados con la organización.

Ayer, ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras.



Y hoy, bajo la dirección de la Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticulamos una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y… pic.twitter.com/CLnGhO64EW — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 24, 2026

Ocho meses de investigación y el toque de queda permitieron llegar hasta los cabecillas

La Policía Nacional mantuvo en reserva las investigaciones durante cerca de ocho meses. Reimberg explicó que las autoridades esperaban contar con herramientas normativas que facilitaran el despliegue de las fuerzas del orden.

El ministro atribuyó parte de los resultados a la implementación del toque de queda que rige en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Según el funcionario, la restricción de movilidad permitió ejecutar las intervenciones y llegar hasta los principales responsables y financistas de la organización.

La operación movilizó a más de 370 efectivos, entre ellos más de 320 integrantes de la Policía Nacional y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas también coordinaron las acciones con la DEA.

Los equipos realizaron allanamientos durante la madrugada de este jueves en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, localidades de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.

La Policía Nacional informó que el operativo contó con el liderazgo del comandante General de la institución, Pablo Dávila, y del ministro del Interior, John Reimberg.

Las primeras informaciones daban cuenta de más de 30 detenidos. Posteriormente, Reimberg confirmó que la cifra ascendió a 39 personas, entre ellas los cabecillas y financistas de la estructura.

El ministro destacó que las intervenciones permitieron actuar contra toda la organización y no únicamente contra los responsables del transporte de los cargamentos. Las investigaciones identificaron las distintas actividades que desarrollaban sus integrantes para movilizar la droga desde Colombia y preparar su envío a mercados internacionales.

Las autoridades mantienen en desarrollo la operación, mientras continúa pendiente la valoración de los bienes que se sumarán al perjuicio económico de 322 millones de dólares que, según Reimberg, sufrió la organización.

#URGENTE 🚨 || Un cabecilla y el financista de una organización criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en la Isla Mocolí, en Samborondón.

–@annybazanalava con los detalles. 📱 pic.twitter.com/iKiyye5cGi — RTS (@RTSEcuador) September 24, 2026

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