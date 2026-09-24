¿Puede el Cartel Jalisco Nueva Generación operar en Ecuador sin vínculos con bandas locales?

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La estructura investigada durante ocho meses recibía droga de Colombia, la acopiaba en Ecuador y preparaba su salida por vía marítima, según el ministro del Interior, John Reimberg. Tras los allanamientos del jueves 24 de septiembre de 2026, que dejaron 39 detenidos, el ministro sostuvo que el grupo tenía relación directa con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ningún vínculo con bandas locales.

La afirmación pone el foco en cómo se organizaba la operación dentro del país. Recibir cargamentos, trasladarlos y coordinar su salida requiere personas que cumplan esas tareas en territorio ecuatoriano. Lo que aún debe distinguirse es si trabajaban directamente para el cartel o si la estructura se apoyaba en una banda local.

Los allanamientos abarcaron ocho ciudades contra el Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador

La Policía Nacional desplegó los allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón, en Guayas; Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo y Vinces, en Los Ríos; y Machala, en El Oro.

La intervención dejó 39 detenidos. Entre ellos, según Reimberg, están el presunto cabecilla y el supuesto financista de la estructura, localizados en Samborondón. En el operativo participaron agentes de la DEA y personal del Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con el ministro, la organización recibía droga procedente de Colombia, la almacenaba en Ecuador y preparaba su envío por vía marítima desde Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. La investigación tomó aproximadamente ocho meses.

Reimberg situó en 322 millones de dólares la afectación económica causada por los cargamentos decomisados durante este año mientras se investigaba a la estructura. La cifra corresponde al conjunto de esas incautaciones, según el ministro, y no únicamente a lo hallado en los allanamientos del jueves.

Trabajar en Ecuador no implica pertenecer a una banda local

Para Hernán Moreano, especialista en seguridad, el CJNG sí podría organizar el traslado de droga mediante personas que respondan directamente al cartel, sin establecer una alianza con una banda ecuatoriana. Esas personas se encargarían de coordinar la recepción de los cargamentos, contratar transporte y preparar su salida del país.

Moreano distingue entre tener colaboradores en territorio ecuatoriano y depender de una organización criminal local. En su análisis, un cartel puede formar su propia red de trabajo en los países que atraviesan sus rutas. Sus integrantes pueden conocer el territorio y ocuparse de la logística sin pertenecer a una banda que actúe por cuenta propia.

El especialista considera que esa decisión también puede responder a las rivalidades entre organizaciones. Asociarse con una banda que disputa territorios o mercados, explica, podría exponer los cargamentos a pérdidas. Una estructura de colaboradores directos permitiría al cartel conservar el control de la operación.

Ayer, ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras.



Y hoy, bajo la dirección de la Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticulamos una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y… pic.twitter.com/CLnGhO64EW — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 24, 2026

Ese es el modelo que Moreano considera posible. La información difundida sobre el caso todavía no permite establecer públicamente si cada uno de los detenidos trabajaba bajo esa relación ni qué funciones cumplía.

La ruta requiere conocimiento del territorio

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, sostiene una posición distinta. Para él, una organización extranjera necesita apoyarse en un grupo local que conozca las rutas, los puntos de tránsito y la forma de operar en el país. Considera inviable que el CJNG organice por sí solo todas esas tareas sin recurrir a esa experiencia.

Pinto compara ese esquema con una franquicia: la organización que busca operar en otro territorio se apoya en una estructura establecida allí. Según su análisis, hacerlo facilita la logística y evita el tiempo que tomaría formar una red propia y aprender cómo funcionan las rutas.

El especialista señala que el problema no se reduce al costo de contratar vehículos o personal. Recibir la droga, trasladarla entre provincias y coordinar su salida exige conocer el terreno. Por eso cuestiona la afirmación de que la estructura investigada no mantenía vínculos con bandas ecuatorianas.

Su planteamiento describe cómo considera que funciona el tráfico internacional de drogas. No identifica a una banda específica involucrada en estos allanamientos ni demuestra que haya participado en la operación investigada.

¿Qué falta conocer de la estructura?

Las dos explicaciones coinciden en que la ruta descrita por el ministro necesitaba personas que actuaran dentro de Ecuador.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS



CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS.



La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

La diferencia está en a quién respondían: si integraban una red contratada directamente por el CJNG o si el cartel se apoyaba en una banda local con capacidad para mover los cargamentos.

Reimberg afirmó que la estructura tenía relación directa con el cartel mexicano y ningún vínculo con bandas del país.

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