Intervienen supuesta clínica clandestina en Guayaquil y encuentran a personas con boletas de captura

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un presunto centro irregular de tratamiento de adicciones, ubicado en el sector Viernes Santo, en el sur de Guayaquil, fue intervenido el domingo 27 de septiembre de 2026. Durante el operativo fueron encontradas cuatro personas que tenían boletas de captura.

En la intervención participaron agentes de la Policía Nacional, así como personal de la Gobernación y de la Intendencia del Guayas.

Detalles de la intervención

La intervención se ejecutó el domingo, 27 de septiembre con la presencia de José Arévalo, gobernador del Guayas; Walter Villaroel, comandante de la Policía de la Zona 8; y la intendenta del Guayas, Anunziatta Tinoco Noblecilla.

Uno de los indicios claves para su clasura fue que los uniformados verificaron que el centro no contaba con los documentos respectivos para su funcionamiento. Fue así como colocaron sellos de clausura.

Había personas con boleta captura

Mientras los agentes realizaban los chequeos respectivos como parte de la intervención encotraron a 55 personas, de las cuales cuatro personas tenían boletas de captura vigentes.

Los usuarios que se encontraban en supuesto tratamiento fueron retirados del lugar y llevados en buses para entregarlos a sus familiares o para derivarlo a otro centro habilitado por el Ministerio de Salud.

Las autoridades no especificaron los antecedentes penales de las cuatro personas, pero fueron retenidas por la Policía Nacional.

Presunto secuestro

Los agentes llegaron al lugar tras recibir la alerta de un presunto secuestro, por lo que se pusieron en acción todas las herramientas para la supuesta liberación. Sin embargo, los uniformados constataron que solo se trataba de una persona que había sido llevada al centro en contra de su voluntad.

Esta intervención se realizó en medio del toque de queda que rige en cuatro provincias de Ecuador, hasta el 30 de septiembre de 2026. La restricción nocturna se aplica en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Estas cuatro provincias forman parte de las jurisdicciones donde el Gobierno dispuso restricciones de movilidad como parte de las medidas de seguridad frente a las estructuras criminales.



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