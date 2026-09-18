Cinco policías fueron detenidos por presunto delito de cohecho

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Cinco policías ecuatorianos fueron detenidos con fines investigativos por el presunto delito de cohecho. Tres de los detenidos se encontraban en servicio activo, mientras que dos se encontraban en servicio pasivo, la acción fue ejecutada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos dentro del caso denominado Fortaleza 30, la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026

Detalles de la detención de los policías

La Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional ejecutó cinco órdenes judiciales de detención con fines investigativos contra tres servidores policiales en servicio activo y dos en servicio pasivo, dentro de una investigación por presunto cohecho.

La operación se desarrolló la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en las provincias de Guayas y El Oro. Las diligencias estuvieron bajo la dirección de la Fiscalía de Administración Pública 1 de Guayaquil y contaron con la participación de la Sección de Investigación de la Conducta Policial y su componente investigativo de la Zona 8.

Investigación apunta a entrega de información confidencial

Según la Policía Nacional, la investigación busca esclarecer la presunta entrega de información confidencial y posibles interferencias en actuaciones policiales relacionadas con procesos judiciales, a cambio de beneficios económicos indebidos.

Entre los antecedentes consta el análisis pericial de un dispositivo móvil vinculado a otro proceso penal.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, la información recopilada y el análisis de movimientos financieros permitirían identificar posibles pagos destinados a obtener información privilegiada y evitar el registro de boletas de captura en el sistema informático institucional.

La Policía precisó que estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser valorados por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Dispositivos móviles serán sometidos a peritajes

Además de ejecutar las cinco órdenes de detención con fines investigativos, durante la intervención se recabaron varios dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes.

Los servidores policiales detenidos y las evidencias fijadas fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la realización de la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

La Dirección Nacional de Asuntos Internos señaló que las investigaciones deben desarrollarse con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. También sostuvo que la condición, el grado o la trayectoria de un servidor policial no deben impedir el esclarecimiento de posibles irregularidades.

Preguntas claves sobre la detención de cinco policías

❓ ¿Por qué fueron detenidos cinco policías en Ecuador en el caso Fortaleza 30?

Cinco policías fueron detenidos con fines investigativos por el presunto delito de cohecho, dentro del caso denominado Fortaleza 30. Tres estaban en servicio activo y dos en servicio pasivo.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos la mañana del 17 de septiembre de 2026, en Guayas y El Oro, bajo la dirección de la Fiscalía de Administración Pública 1 de Guayaquil.

❓ ¿Qué investigan las autoridades en el caso Fortaleza 30?

La investigación busca esclarecer la presunta entrega de información confidencial y posibles interferencias en actuaciones policiales relacionadas con procesos judiciales, a cambio de beneficios económicos.

La hipótesis investigativa incluye posibles pagos para obtener información privilegiada y evitar el registro de boletas de captura en el sistema informático institucional.

❓ ¿Qué evidencias tienen las autoridades contra los cinco policías investigados?

Entre los elementos de la investigación consta el análisis pericial de un dispositivo móvil vinculado a otro proceso penal y movimientos financieros que son analizados por las autoridades.

Durante el operativo también fueron incautados varios dispositivos móviles, que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con los hechos investigados.

❓ ¿En qué provincias fueron detenidos los cinco policías del caso Fortaleza 30?

Las cinco órdenes de detención con fines investigativos fueron ejecutadas en las provincias de Guayas y El Oro.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, con participación de la Sección de Investigación de la Conducta Policial y su componente investigativo de la Zona 8.

❓ ¿Qué pasará con los policías detenidos en el caso Fortaleza 30?

Los cinco servidores policiales y las evidencias recopiladas fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, que deberá resolver su situación jurídica en la audiencia correspondiente.

La Policía Nacional enfatizó que la investigación debe desarrollarse bajo el debido proceso y la presunción de inocencia. La detención con fines investigativos no determina por sí misma responsabilidad penal.

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