Militar en servicio activo fue detenido por asociación ilícita en operativo

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un militar en servicio activo fue detenido durante el operativo Fénix 578, ejecutado por el Bloque de Seguridad este jueves 15 de octubre de 2026 en siete provincias de Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el uniformado, identificado como Alexis Manuel B. G., fue aprehendido por el presunto delito de asociación ilícita.

El operativo fue ejecutado contra una estructura delictiva investigada por presuntos casos de extorsión.

Militar fue detenido en Los Ríos

Según la información propocionada por Reimberg, Alexis Manuel B. G. fue capturado la madrugada de este 15 de octubre de 2026 en la provincia de Los Ríos.

La detención se realizó en el marco del Operativo Fénix 578, desarrollado de forma conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Militar es investigado por asociación ilícita

Reimberg indicó que el detenido es investigado por el presunto delito de asociación ilícita.

El operativo estuvo dirigido contra una estructura delincuencial autodenominada ‘La Resiliencia-La Hermandad’, que, según la información difundida, está involucrada en múltiples casos de extorsión y en la muerte de una persona.

Acciones del Bloque de Seguridad

El Bloque de Seguridad señaló que las acciones fueron ejecutadas de manera simultánea en siete provincias del país.

Las instituciones participantes indicaron que mantienen las operaciones para combatir a estructuras delictivas y reiteraron su postura de “cero impunidad” frente a este tipo de delitos.

Militar en servicio activo detenido; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué fue detenido un militar en servicio activo durante el operativo Fénix 578? El militar Alexis Manuel B. G. fue detenido por el presunto delito de asociación ilícita durante el operativo Fénix 578, ejecutado el 15 de octubre de 2026.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, el operativo estuvo dirigido contra una estructura delictiva investigada por presuntos casos de extorsión en Ecuador. ❓ ¿Dónde fue detenido el militar Alexis Manuel B. G.? El militar fue detenido la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026 en la provincia de Los Ríos.

La captura se realizó durante el operativo Fénix 578, una intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones del Bloque de Seguridad contra estructuras delictivas. ❓ ¿Qué es la estructura delictiva La Resiliencia-La Hermandad? La Resiliencia-La Hermandad es una estructura delictiva investigada por su presunta participación en múltiples casos de extorsión y en la muerte de una persona, según la información difundida por las autoridades.

El operativo Fénix 578 se ejecutó para intervenir contra esta organización. Como parte de las acciones, fue detenido un militar en servicio activo, investigado por el presunto delito de asociación ilícita. ❓ ¿En cuántas provincias de Ecuador se ejecutó el operativo Fénix 578? El operativo Fénix 578 se desarrolló simultáneamente en siete provincias de Ecuador el jueves 15 de octubre de 2026.

La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Bloque de Seguridad, y se enfocó en una estructura delictiva investigada por presuntos casos de extorsión. ❓ ¿Qué instituciones participaron en el operativo Fénix 578 y cuál fue su objetivo? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en el operativo Fénix 578, coordinado por el Bloque de Seguridad, para combatir a la estructura delictiva La Resiliencia-La Hermandad.

Las autoridades vincularon a esta organización con presuntos casos de extorsión y la muerte de una persona. El Bloque de Seguridad señaló que mantendrá las operaciones contra las estructuras delictivas y reiteró su postura de “cero impunidad”.

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