Agentes capturan a 27 personas por casos de extorsión en seis zonas de Ecuador 

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una serie de intervenciones policiales desplegadas de forma simultánea permitió neutralizar a estructuras dedicadas a la intimidación económica de propietarios de negocios. El Bloque de Seguridad ejecutó ocho operativos denominados Fénix y Libertad en seis provincias, dejando como resultado 27 personas aprehendidas por estar vinculadas a casos de extorsión en Ecuador, cuyas demandas de dinero alcanzaban un monto global de 179 000 dólares.

Captura en flagrancia en Esmeraldas y casos de extorsión en Ecuador

Durante la madrugada del 24 de septiembre de 2026, las unidades investigativas ejecutaron la operación Fénix 0517 bajo la Estrategia Operacional 3D en el cantón Esmeraldas. La indagación inició tras la denuncia de moradores del sector Potosí que recibieron papeles intimidatorios con números de contacto para forzar pagos de 10 000 dólares.

La intervención flagrante permitió la captura de Debie L., considerado Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y señalado como presunto integrante de la agrupación “Tiguerones”, a quien se atribuye la autoría material e intelectual de las amenazas.

Como indicios se levantaron 20 panfletos, dos teléfonos móviles y una motocicleta, evidencias ingresadas bajo cadena de custodia en el marco de los casos de extorsión en Ecuador.

Intimidaciones a comerciantes en Guayas y la costa norte

En la misma provincia verde, la operación Libertad 1066 detuvo a un sospechoso que solicitaba 3 000 dólares bajo la amenaza de difundir grabaciones íntimas de la víctima.

Por otra parte, en Guayaquil, el procedimiento Fénix 0518 capturó a cuatro personas que demandaban cuotas de 1 000 dólares mensuales a una comerciante bajo intimidaciones contra sus colaboradores y su familia.

Asimismo, en territorio del Guayas se ejecutó el operativo Fénix-E 0519, donde cuatro personas resultaron aisladas por exigir 4 000 dólares; uno de ellos es un IIPR con antecedentes por robo, tenencia de armas, asociación ilícita y tráfico de estupefacientes.

Seguimientos y perfilamiento en Pichincha y Santo Domingo

Las acciones policiales también se extendieron a corredores de la Sierra. En el eje Quito–Guayas, la operación Libertad 1064 neutralizó a tres involucrados en la exigencia de 6 000 dólares a un comerciante, a quien le enviaban fotografías de su negocio luego de someterlo a tareas de vigilancia y perfilamiento.

De igual forma, en el tramo Santo Domingo–El Carmen, el procedimiento Libertad 1065 detuvo a cinco sospechosos que amedrentaban a una vendedora, a su núcleo familiar y a sus locales comerciales para forzar el desembolso de 5 000 dólares, frenando el avance de estos casos de extorsión en Ecuador.

Exigencias de hasta 100 000 dólares en Azuay y El Oro

Las mayores sumas económicas se registraron en el austro y la frontera sur. En el circuito Cuenca–Guayaquil, el operativo Libertad 1072 aisló a tres personas que exigían 50 000 dólares bajo amenazas de muerte dirigidas contra un comerciante y sus allegados.

Por su parte, la intervención Libertad 1073 en El Oro desarticuló a seis individuos que pretendían cobrar 100 000 dólares a un empresario bajo intimidaciones a su familia. En este último procedimiento se incautaron tres armas de fuego, 24 municiones, seis teléfonos y un vehículo, completando la remisión de todos los aprehendidos a órdenes judiciales.

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