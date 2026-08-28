Caen ocho personas en operativos contra la extorsión en Ecuador

La Policía Nacional desplegó una serie de intervenciones tácticas enfocadas en los operativos contra la extorsión en Ecuador, logrando la captura de ocho sospechosos y la neutralización de cobros ilícitos dirigidos a comerciantes y ciudadanos.

Las acciones se efectuaron a través de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) en las provincias de El Oro, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, evitando el pago de exigencias económicas que sumaban 35 000 dólares.

Detención de implicados y operativos contra la extorsión en Ecuador

En la provincia de El Oro, el Operativo Libertad 976 se desarrolló tras la alerta de una propietaria de un negocio que recibió el 23 de agosto un panfleto extorsivo donde le demandaban 10 000 dólares a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia, atribuyéndose el hecho a la agrupación denominada Los Lobos Box.

Tras labores de la Unase, Ciberinteligencia y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), los agentes aprehendieron a Mario M. (24 años, antecedentes por receptación y asesinato), Joel B. (26 años, antecedentes por receptación y tráfico de sustancias) y Rodin G. (25 años, antecedentes por receptación e incumplimiento de decisiones de autoridad).

En su poder se hallaron seis teléfonos móviles y tres motocicletas utilizadas para intimidar a los ciudadanos en Pasaje.

Exigencia de panfleto y captura en Machala

Bajo el Operativo Libertad 977, ejecutado en Machala, los uniformados capturaron a un sujeto vinculado con la entrega de un panfleto atribuido a la organización delictiva Los Lobos.

La víctima denunció que le exigían 20 000 dólares bajo intimidaciones contra su vida y la de sus parientes. En el procedimiento se levantaron como evidencias ocho teléfonos celulares y un comprobante bancario.

Intimidación por mensajería y nexo penitenciario

El Operativo Libertad 978 abarcó diligencias simultáneas en Portoviejo, Santo Domingo y Guayaquil. En este caso, la víctima recibía constantes mensajes de WhatsApp con fotos y grabaciones de personas armadas y explosivos para forzar el pago de 5 000 dólares.

La policía aprehendió a cuatro ciudadanos, entre los cuales constan dos personas adultas privadas de la libertad que operaban desde el interior del recinto carcelario, decomisando cinco teléfonos celulares.

Rescate de secuestro e intervención en Machala

De forma paralela en El Oro, en el sector de Kaytas, los agentes interceptaron un vehículo reportado por el ECU 911 que trasladaba a un ciudadano retenido contra su voluntad.

En el marco del Decreto Ejecutivo 472, se liberó a la víctima y se aprehendió a Andrés J., Kenneth C., Jandry D. y se aisló a un adolescente (M.O.J.S.), incautando un automóvil, una motocicleta y cuatro celulares.

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