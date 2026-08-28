Empresa de seguridad fue atacada por falso operativo militar en Los Vergeles, Guayaquil

Una vivienda donde también funciona una empresa de seguridad fue atacada por al menos 20 hombres armados en el sector Los Vergeles, al norte de Guayaquil, la madrugada del 28 de agosto de 2026. Los hombres llegaron disfrazados de policías y militares.

Simularon un operativo militar

El gerente de la empresa de seguridad Marcos Andrade explicó a los medios televisivos que fuertes golpes a la puerta de su domicilio interrumpieron el descanso de él y su esposa, alrededo de las 04:00. Al notar que al menos 20 hombres portaban uniformes de policías y militares, decidió abrirles la puerta y fue cuando empezó lo que narra como una pesadilla.

Llegaron de manera violenta, disparando al aire. “Uno me quiso matar, pero no le salió el tiro…me partieron la cabeza”, expresó Andrade, aún con sangre en la cabeza.

Andrade, quien al inicio pensaba que se trataba de un operativo policial y militar, dijo que los hombres desmantelaron las oficinas de la empresa de seguridad y también su vivienda, que se encuentra en la planta baja.

Desmantelaron todo

Andrade aún no ha podido hacer el inventario de lo sustraído por los presuntos criminales, sin embargo mencionó a los medios televisivos que hasta el momento se ha percatado que se llevaron: aproximadamente de 40 a 50 armas, chalecos de seguridad, computadoras, laptops y objetos personales.

El hecho violento conmocionó a los vecinos, quienes escucharon varios disparos y alertaron a las autoridades de emergencia.

Comenzarán las investigaciones

La Policía Nacional y las autoridades respectivas deberán comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables de este hecho violento que deja a una familia afectada del norte de Guayaquil.

Empresa de seguridad fue asaltada; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en una empresa de seguridad de Los Vergeles, en Guayaquil?

Una empresa de seguridad, que también funciona en una vivienda, fue atacada por al menos 20 hombres armados durante la madrugada del 28 de agosto de 2026.

Los presuntos delincuentes llegaron vestidos con uniformes similares a los de policías y militares y simularon un operativo. Luego ingresaron violentamente al inmueble, donde dispararon al aire y agredieron al gerente de la empresa.

❓ ¿Cómo ingresaron los hombres armados a la vivienda en Los Vergeles?

Los sujetos llegaron de madrugada, golpearon fuertemente la puerta y se identificaron mediante su apariencia como policías y militares, por lo que el propietario abrió.

El gerente, Marcos Andrade, explicó que inicialmente creyó que se trataba de un operativo oficial. Una vez dentro, los hombres comenzaron a disparar al aire y a desmantelar las instalaciones de la empresa y la vivienda.

❓ ¿Qué se llevaron los delincuentes de la empresa de seguridad?

Según el gerente, los atacantes sustrajeron aproximadamente entre 40 y 50 armas, además de chalecos de seguridad, computadoras, laptops y objetos personales.

Andrade señaló que todavía no ha podido realizar un inventario completo de lo sustraído, por lo que la cantidad de bienes robados podría variar mientras avanzan las investigaciones.

❓ ¿El gerente de la empresa de seguridad resultó herido durante el ataque?

Sí. Marcos Andrade resultó herido en la cabeza durante el asalto y relató que uno de los atacantes intentó dispararle, pero el arma no se accionó.

El gerente contó a medios televisivos que los agresores irrumpieron violentamente en el inmueble y que vivió momentos de temor junto con su esposa.

❓ ¿Qué harán las autoridades tras el ataque en Los Vergeles?

La Policía Nacional y las autoridades competentes deberán investigar el ataque para identificar y localizar a los responsables.

Los vecinos escucharon varios disparos durante la madrugada y alertaron a las autoridades de emergencia. El caso también deberá determinar cómo los atacantes accedieron al inmueble y sustrajeron las armas y otros bienes de la empresa.

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