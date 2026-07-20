Militar activo es detenido con celulares en la Penitenciaría

Un miembro de las Fuerzas Armadas Ecuador, específicamente de la Fuerza Naval, enfrenta cargos judiciales tras ser interceptado con dispositivos móviles ocultos en la Penitenciaría del Litoral.

El hallazgo en los accesos de la penitenciaría

El Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 fue escenario de un incidente que derivó en un proceso penal contra Rey René G. V., integrante de la Fuerza Naval.

El militar fue interceptado por sus compañeros mientras cumplía funciones de seguridad externa en las puertas de acceso del recinto carcelario. Su actitud sospechosa al intentar ingresar una mochila de uso militar sin ser advertido llamó la atención del personal de guardia, quienes realizaron una revisión exhaustiva.

Detalles de la incautación

Durante la inspección de la mochila militar, el personal de control localizó una funda plástica que contenía cuatro teléfonos celulares, acompañados de artículos alimenticios.

Ante el hallazgo, el implicado no ofreció resistencia a su aprehensión. De inmediato, se notificó la novedad a través del ECU 911 y se solicitó el apoyo de la Policía Nacional para proceder con los protocolos legales.

Entre 2019 y 2022, más de 300 000 objetos ilegales fueron hallados en las cárceles de Ecuador, según se publicó en este Medio

Traslado a la unidad judicial

Tras ser detenido, Rey René G. V. fue trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde quedó bajo disposición de las autoridades competentes. Los dispositivos móviles decomisados fueron ingresados formalmente bajo cadena de custodia por parte de la Policía Judicial, asegurando así la preservación de los indicios materiales para las etapas venideras del proceso penal.

Medidas cautelares dictadas por el juez

En la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía presentó el parte informativo, los testimonios de los agentes que ejecutaron la captura y las evidencias físicas. Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el Juez de Garantías Penales dictaminó medidas sustitutivas.

El procesado tiene prohibido salir del país y deberá cumplir con presentaciones periódicas ante el Fiscal cada semana.

Marco legal y duración del proceso

La instrucción fiscal, etapa en la que se determinará la responsabilidad final del militar, tendrá una duración de 30 días. Este caso se investiga conforme a lo estipulado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa, que sanciona el ingreso de artículos prohibidos a los centros de privación de libertad, contempla una pena máxima de hasta seis años de cárcel.