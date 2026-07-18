Un operativo de seguridad evitó un posible enfrentamiento armado de gran escala dentro de la Penitenciaría del Litoral.

Las autoridades informaron la noche del viernes 17 de julio de 2026 que encontraron una caleta con un amplio arsenal. Según inteligencia policial estaba destinado a un ataque entre grupos criminales que disputan el control de los pabellones del centro carcelario.

Fusiles, explosivos y granadas, el arsenal encontrado en una caleta de la Penitenciaría del Litoral

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el armamento iba a ser utilizado en una posible masacre dentro de la prisión. Según la información oficial, el enfrentamiento habría involucrado a grupos como Los Duendes, Boxeadores y Freddy Krueger contra facciones vinculadas a Los Choneros y Los Lobos.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, detalló que el hallazgo incluyó fusiles, pistolas, municiones de distintos calibres, granadas, lanzagranadas, explosivos, mechas lentas y detonantes.

Loffredo explicó que la caleta estaba oculta dentro del centro penitenciario y que, por las condiciones del escondite, las autoridades creen que el arsenal permaneció enterrado durante varios años.

EVITAMOS UNA GRAN MASACRE CARCELARIA.



Inteligencia Policial conoció que este arsenal estaba destinado a perpetrar una masacre en la Penitenciaría del Litoral, entre los pabellones ocupados por Los Duendes, Boxeadores y Freddy Kruger contra Los Choneros, Lobos Boxeadores y el… https://t.co/9JUocOmQba — John Reimberg (@JohnReimberg) July 18, 2026

Bloque de Seguridad frustró un posible ataque en la Penitenciaría del Litoral

El decomiso fue resultado de labores de inteligencia y controles ejecutados por las Fuerzas Armadas dentro de la cárcel. Según las autoridades, la ubicación del arsenal permitió impedir un escenario que podía terminar en un amotinamiento de grandes proporciones.

Reimberg destacó que la coordinación entre las instituciones de seguridad permitió anticiparse a una acción criminal y evitar más víctimas dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades aseguraron que estos operativos buscan reducir la capacidad de respuesta de las organizaciones delictivas que mantienen disputas internas por el control de las cárceles.