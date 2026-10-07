En Quito, cuatro policías son procesados por extralimitación de la fuerza

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Una investigación penal por vulneraciones a los derechos ciudadanos durante un procedimiento policial derivó en la formulación de cargos contra cuatro agentes en servicio activo. Los uniformados figuran formalmente como policías procesados tras la imputación presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, debido a la presunta comisión de tres delitos cometidos durante una aprehensión realizada en la vía pública.

Delitos imputados a los policías procesados en Quito

La causa judicial se abrió en contra de Marco Vicente R. M., Erick Adrián P. N., Jefferson Alexander T. L. y Aníbal Johan C. C. A los cuatro servidores policiales se les imputó la presunta autoría en los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, privación ilegal de la libertad y fraude procesal.

Estas infracciones se sancionan de manera independiente bajo la figura de concurso real, según lo estipulado en los artículos 293, 160, 270 y 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ataque reiterado con gas lacrimógeno en la avenida 10 de Agosto

Los hechos analizados ocurrieron la tarde del 14 de octubre de 2024, cuando los gendarmes, quienes se movilizaban en tres motocicletas, interceptaron a cinco personas cerca de una empresa en el sector de la calle Ramírez Dávalos y avenida 10 de Agosto.

Durante la revisión y el pedido de documentos, uno de los transeúntes permaneció sentado. Sin existir motivo que justificara el uso de la fuerza física, los agentes le rociaron gas lacrimógeno en el rostro a corta distancia en reiteradas ocasiones, y volvieron a emplear el químico mientras lo forcejeaban para esposarlo, pese a que el ciudadano se mantuvo en silencio.

Inconsistencias y falsedades detectadas en el parte policial

Para sostener la acusación contra los policías procesados en Quito, los investigadores contrastaron el informe de aprehensión con las declaraciones de cuatro testigos presenciales: un guardia de seguridad privada, una cuidadora de la zona azul y dos dependientes de un local comercial cercano.

Mientras los agentes consignaron en su documento que el afectado los insultó y les lanzó un teléfono móvil para justificar una detención por contravención, las grabaciones audiovisuales y testimonios demostraron que no existió una conducta agresiva flagrante, evidenciando un parte elaborado para inducir a error judicial.

Incumplimiento de la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza

La pericia técnica en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza estableció que el actuar de los funcionarios vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, parámetros exigidos tanto en la normativa nacional de la Policía como en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ante estos elementos, el Juez de Garantías Penales dictaminó una instrucción fiscal de 90 días y dispuso que los cuatro policías procesados en Quito cumplan con la prohibición de salir del país y acudan a presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.

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