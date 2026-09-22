Un policía va a juicio por la muerte de un chofer en la Simón Bolívar

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las actuaciones operativas de un miembro de la fuerza pública durante controles viales llegaron a instancias de juzgamiento penal tras la muerte de un ciudadano en el oriente de la capital. El policía en servicio activo José Carlos B. T., de 38 años, fue llamado a juicio en calidad de autor directo por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte, conforme lo resolvió al mediodía de este lunes 21 de septiembre una jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito.

Sustentos periciales de la extralimitación de un policía en la ejecución de un acto de servicio

El dictamen acusatorio incluyó la autopsia médico-legal, que determinó que el deceso ocurrió a causa de laceraciones de órganos vitales provocadas por un proyectil de arma de fuego. El expediente reunió la inspección ocular técnica, muestras de residuos de disparo, peritajes de audio y video de cámaras del sector, testimonios y reportes sobre las armas de dotación.

Asimismo, dos análisis en derechos humanos concluyeron que existió un uso excesivo de la fuerza y una omisión de mando del agente más antiguo hacia su subalterno, confirmando los indicios de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

Los incidentes registrados durante carreras en la Simón Bolívar

Los hechos se suscitaron la noche del 13 de noviembre de 2024 en la avenida Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre Monte Olivo y el redondel del Ciclista, donde se congregaron personas en torno a una carrera de autos o “piques”.

Al detectar a ciudadanos libando, patrullas de servicio preventivo solicitaron refuerzos al ECU 9-1-1. Tras iniciar el retiro de los asistentes, los ocupantes abordaron dos automotores: una camioneta negra con tres personas y un auto rojo que aceleró sonando el motor hacia el redondel del Ciclista.

Detonaciones registradas a la altura de una estación de servicio

A la altura de una gasolinera, una persona con uniforme y linterna les hizo señales de detenerse. Los ocupantes continuaron la marcha por temor a sufrir un asalto, instante en que se efectuaron disparos.

Un proyectil impactó al conductor de la camioneta y otro hirió al pasajero del auto rojo. El copiloto observó que el tirador vestía indumentaria policial. Aunque el chofer herido fue trasladado a un hospital tras parar a 150 metros, falleció en la casa de salud. Los agentes no reportaron el suceso a sus superiores jerárquicos.

Situación procesal y penas fijadas en la normativa penal

En enero de 2025, José Carlos B. T. fue vinculado a la causa que inicialmente seguía contra Roberto Jair P. C., agente sobre quien se declaró extinguida la acción penal debido a su fallecimiento semanas atrás. El delito imputado se encuentra tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Dicho artículo sanciona con una pena privativa de libertad de siete a 10 años al funcionario policial que, en funciones, emplee la fuerza de forma desmedida sin atender los principios legales y provoque la muerte de una persona, siempre que el hecho no configure una violación grave a los derechos humanos.

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