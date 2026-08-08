Hallan decapitado a Yelibert Moreira, testigo clave en caso judicial

Yelibert Adrián Moreira Román, de 28 años, uno de los testigos clave en la investigación por la muerte de Bryan Ledesma, apareció decapitado en Milagro, Guayas. Personas encontraron su cuerpo la mañana del viernes 7 de agosto de 2026, a un costado de la vía a Yaguachi.

La muerte de Moreira genera conmoción porque su testimonio forma parte del proceso judicial contra siete militares por presunta tortura y ejecución extrajudicial. Moreira sobrevivió al procedimiento militar del 16 de marzo de 2026, en el que Ledesma murió después de que ambos fueran interceptados cuando regresaban de pescar.

Moreira sobrevivió al operativo y contó lo ocurrido

El 16 de marzo de 2026, Moreira y su amigo Bryan Ledesma regresaban de una jornada de pesca en el sector La Chunguilla, en Milagro. Un grupo de militares que se movilizaba en la patrulla Eco Kilo los interceptó.

Moreira sobrevivió a ese procedimiento. Después entregó su versión a la Fiscalía y relató lo que, según su testimonio, ocurrió durante la intervención militar.

La teoría del caso de la Fiscalía sostiene que los dos jóvenes sufrieron agresiones físicas y descargas eléctricas. Moreira señaló que los militares los sometieron y golpearon. También contó que escuchó a uno de los uniformados advertir a otro que había matado a su compañero.

Durante una audiencia de apelación, la Fiscalía presentó la declaración de Moreira y explicó que el sobreviviente identificó mediante fotografías a uno de los militares procesados. Según la versión expuesta en esa audiencia, reconoció al cabo Franklin Tercero y afirmó que él lo habría torturado con cables eléctricos.

El testimonio de Moreira también permitió a la Fiscalía reconstruir parte de los momentos posteriores a las agresiones contra Ledesma. El sobreviviente rindió además una versión anticipada y firmó una acusación particular contra los militares involucrados.

Moreira permaneció hospitalizado durante varias semanas debido a las lesiones que sufrió durante el procedimiento.

Siete militares son investigados por la muerte de Ledesma

La investigación fiscal sostiene que los militares sometieron a Ledesma y Moreira a actos de violencia durante el procedimiento del 16 de marzo. El caso comenzó relacionado con la presunta desaparición y muerte de Ledesma. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos contra los uniformados.

Los siete militares enfrentan una investigación por presunta tortura y ejecución extrajudicial. Según la acusación fiscal, estos delitos podrían alcanzar penas de hasta 26 años de prisión.

Dentro del proceso, la Fiscalía también practicó evaluaciones psicológicas a Moreira. Los informes periciales determinaron que las secuelas que presentaba eran compatibles con signos de tortura. Los especialistas realizaron estas evaluaciones con protocolos internacionales, entre ellos los de Estambul y Minnesota.

En mayo de 2026, la reconstrucción de los hechos relacionados con la muerte de Bryan Ledesma se suspendió.

En el proceso judicial, solo dos de los siete uniformados cumplen prisión preventiva.

Ahora, el asesinato de Moreira ocurre mientras continúa la investigación contra los siete militares. Según la información disponible, el joven fue visto por última vez durante la tarde del jueves 6 de agosto. Al día siguiente, las autoridades encontraron su cuerpo decapitado junto a la vía a Yaguachi.

Personal especializado de la Policía acudió al lugar para realizar el procedimiento correspondiente y trasladar el cuerpo hasta la morgue.

Hasta el momento, no existen mayores detalles sobre las circunstancias en las que asesinaron a Yelibert Moreira.

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