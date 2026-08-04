¿Por qué liberaron a alias ‘Paisa’, presunto asesino del hombre decapitado en Quito?

Oscar David V., conocido como ‘Paisa’, un ciudadano colombiano, quedó en libertad después de su audiencia de calificación de flagrancia. Este individuo es señalado como el principal sospechoso de decapitar y colgar a un hombre en un puente de Llano Chico, en Quito.

Cargos y decisión judicial

A pesar de las acusaciones que pesan sobre él, alias ‘Paisa’ fue procesado únicamente por los delitos de tenencia y porte de arma. La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva, pero una jueza de la Unidad Judicial Penal de Garantías Flagrantes decidió no imponerla. En su lugar, optó por medidas alternativas mientras se lleva a cabo la investigación.

Detalles sobre la captura

El 30 de julio de 2026, el ministerio de Defensa anunció la captura de alias ‘Paisa’ con el titular: “Cae alias ‘Paisa’, presunto sicario vinculado al atroz crimen del hombre decapitado en Quito”. Sin embargo, solo cinco días después, la justicia decidió liberarlo.

Argumentos de la defensa

Durante la audiencia, la defensa argumentó que alias ‘Paisa’ trabaja como “vendedor ambulante en Carcelén” y que la pistola Glock calibre 9 mm que se le atribuye fue “implantada en el balde del camión militar”. Además, señalaron que no existen antecedentes penales formales en su contra y que no hubo una víctima directa ni violencia ejercida durante el delito de porte de armas.

Próxima audiencia

La próxima audiencia para el juicio directo por tenencia y porte de armas está programada para el 20 de agosto de 2026 a las 08:30 horas.

Denuncias previas contra alias ‘Paisa’

En el sistema de la Fiscalía constan varias denuncias contra Oscar David V., incluyendo dos por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, así como lesiones causadas por accidente de tránsito.

Contexto del crimen

El día de su captura, el ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, indicó que el presunto delincuente podría haber sido contratado por Los Lobos para llevar a cabo el crimen. El cuerpo del hombre decapitado fue encontrado el 29 de julio cerca de un puente en Llano Chico, tras haber sido asesinado en otro lugar antes del abandono del cadáver.

Alias ‘Paisa’ queda en libertad: preguntas frecuentes

❓¿Por qué alias ‘Paisa’ quedó en libertad tras su captura?

Porque la jueza negó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Aunque fue procesado por el delito de tenencia y porte de armas, la magistrada dispuso medidas alternativas mientras avanza la investigación. La audiencia de juicio directo quedó fijada para el 20 de agosto de 2026.

❓¿Alias ‘Paisa’ fue liberado del caso por el hombre decapitado en Quito?

No. Su audiencia fue únicamente por el presunto delito de tenencia y porte de armas. Aunque las autoridades lo señalan como sospechoso del crimen ocurrido en Llano Chico, la investigación por el homicidio sigue su curso y la audiencia de flagrancia no abordó ese delito.

❓¿Qué argumentos presentó la defensa de alias ‘Paisa’ para evitar la prisión preventiva?

Afirmó que trabaja como vendedor ambulante, que el arma fue “implantada” y que no tiene antecedentes penales formales. La defensa también sostuvo que en el delito de porte de armas no existió una víctima directa ni violencia contra personas, argumentos que fueron expuestos durante la audiencia.

❓¿Qué evidencias encontraron las autoridades al capturar a alias ‘Paisa’?

Una pistola Glock calibre 9 mm, municiones, droga y una alimentadora. El Bloque de Seguridad realizó la captura en un centro de tolerancia. Según el Ministerio de Defensa, el sospechoso estaría vinculado al crimen del hombre hallado decapitado en Llano Chico.

❓¿Qué antecedentes o denuncias registra alias ‘Paisa’ en la Fiscalía?

Registra denuncias por tenencia de armas, municiones y explosivos no autorizados, además de lesiones por un accidente de tránsito. Aunque la defensa aseguró que no tiene antecedentes penales formales, en el sistema de la Fiscalía constan esas denuncias, las cuales forman parte del historial investigativo del procesado.

Te recomendamos