Una niña de 11 años murió en una unidad educativa de Milagro, en la provincia de Guayas. El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre de 2025 y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó sobre las acciones y el contexto de la muerte.

Niña muere en escuela de Milagro

La menor de edad cursaba el séptimo año de educación general básica. Según la información oficial, aproximadamente a las 07:05, la estudiante sufrió un desmayo repentino en las instalaciones del plantel.

A decir del Ministerio, el personal docente reaccionó y activó los protocolos de atención de emergencias establecidos por el sistema educativo. Los maestros llamaron al ECU 911 y notificaron a los representantes legales de la menor.

Ante la urgencia del cuadro presentado, la docente tutora decidió trasladar a la estudiante a una casa de salud cercana para que reciba atención médica.

Sin embargo, pese a las acciones realizadas, el personal médico constató el fallecimiento de la menor al momento de su arribo al hospital. La noticia generó un profundo impacto entre compañeros, docentes y familiares.

¿Qué ocurrió tras la muerte?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, tras conocerse el desenlace, personal de la Dirección Distrital de Educación se movilizó hasta la casa de salud con el objetivo de acompañar a la familia.

De manera paralela, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) activó el protocolo de abordaje y contención emocional. Los equipos brindan apoyo psicológico a estudiantes, docentes y familias de la institución afectada.

La Coordinación Zonal informó que las actividades académicas continúan de manera presencial. No obstante, las autoridades educativas aseguraron que garantizan el acompañamiento institucional y la contención emocional para afrontar el proceso de duelo dentro de la comunidad educativa.

Desde el Ministerio de Educación se anunció total apertura para que se realicen las investigaciones necesarias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Versiones en torno al fallecimiento

De acuerdo con imágenes captadas en video, la niña habría ingresado antes de las 07:00 al plantel educativa y, minutos más tarde, un profesor sale con la menor en brazos.

Además, se conoció que la familia compartió que el resultado de la autopsia fue una fractura de columna cervical por trauma raquimedular, que se trata de la ruptura de una vértebra al nivel de cuello. No obstante, aún no se ha hecho oficial.

La familia de la estudiante difundió que presentaron una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen los hechos que terminaron en el fallecimiento de la menor.