Ecuador registra 18 cuerpos hídricos desbordados y 26 eventos por lluvias

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

El temporal que vive el país ocasionó el desbordamiento de 18 cuerpos hídricos en cinco provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte a las 07:00 de este lunes 2 de noviembre de 2026. El balance también contabiliza 26 eventos adversos por precipitaciones en ocho provincias, entre las 17:00 del domingo 1 y las 05:00 de este lunes.

El informe preliminar registra 48 personas impactadas, 22 viviendas afectadas, 14 familias perjudicadas, una persona fallecida y otra herida. La entidad mantiene el monitoreo en territorio para verificar las condiciones de las zonas afectadas y actualizar la información.

Guayas concentra ocho de los 18 cuerpos hídricos desbordados. El Oro registra tres puntos; Manabí, tres; Santa Elena, dos; y Los Ríos, uno.

Guayas concentra ocho ríos y esteros desbordados

El reporte identifica ocho puntos en la provincia de Guayas. En Daule, el estero El Canal, en el sector de Laurel, presenta un desbordamiento. También constan el río Pula y el río Jaboncillo en distintos sectores de esa parroquia.

En Guayaquil, el informe incluye los ríos Pilco y Tenguel, en la parroquia Tenguel, además del río Daule, en Pascuales. En Naranjal, el río Jaguas presenta una afectación en el recinto Jaime Roldós.

El estero Perinao, en Balzar, y el río Pula, en Santa Lucía, completan los puntos que constan en el reporte provincial.

El Oro y Manabí también reportan desbordamientos

En El Oro, Gestión de Riesgos identifica tres cuerpos hídricos: el río La Victoria, en el sector de La Victoria, cantón Las Lajas; el canal El Macho, en La Providencia, cantón Machala; y el río Buenavista, en el sector El Zapote, cantón Pasaje.

Manabí también registra tres puntos. El estero Las Tunas, en Puerto López; el río Casas Viejas y el río La Vaca, en distintos sectores de Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa, constan entre los afluentes desbordados.

En Santa Elena, el monitoreo incluye el río Dos Mangas y el río Olón, ambos en la parroquia Manglaralto. Los dos puntos corresponden a sectores del cantón Santa Elena.

Los Ríos registra un cuerpo hídrico desbordado

La provincia de Los Ríos reporta el desbordamiento del río El Atascoso, en el sector La Loreto, parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo.

Este punto completa los 18 cuerpos hídricos que aparecen en el balance nacional de Gestión de Riesgos. El informe identifica afectaciones en ríos, esteros y canales de las provincias de la Costa.

Lluvias provocaron 26 eventos adversos en ocho provincias

Entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, Gestión de Riesgos contabilizó 26 eventos adversos por lluvias en ocho provincias. El Oro registra ocho eventos; Guayas, siete; Azuay y Los Ríos, tres cada una; Manabí, dos; Loja, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, uno por provincia.

El balance preliminar también incluye acciones de respuesta ante las emergencias. Los equipos ejecutaron evacuaciones, traslados de personas a alojamientos temporales y entregas de asistencia humanitaria.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo permanente y continúa con la verificación de las afectaciones en los sectores reportados.

Te recomendamos