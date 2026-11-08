Lluvias, sedimentos y basura ponen a prueba a las quebradas de Quito durante el fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Las lluvias registradas en las últimas semanas volvieron a poner atención sobre las quebradas de Quito, estructuras fundamentales para conducir el agua que desciende desde las laderas y microcuencas de la capital.

Mientras la ciudad atraviesa la temporada lluviosa y mantiene vigilancia frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, las autoridades ejecutan monitoreos, limpiezas e intervenciones en varios puntos considerados prioritarios para reducir riesgos.

¿Cómo enfrenta Quito la temporada de lluvias en sus quebradas?

Quito cuenta con más de 800 quebradas. De ellas, 113 forman parte de las consideradas críticas dentro del Plan de Eventos Climáticos, una estrategia que contempla intervenciones preventivas en sectores identificados por las autoridades.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) opera y mantiene 146 infraestructuras ubicadas en 105 quebradas del Distrito Metropolitano. De ese total, 62 estructuras de captación se encuentran distribuidas en 34 quebradas de las laderas del Pichincha.

Las inspecciones incluyen recorridos técnicos y vuelos de drones para identificar acumulación de basura, sedimentos, troncos y otros materiales que puedan afectar el funcionamiento de los sistemas de captación.

Según Epmaps, las estructuras revisadas antes de las últimas precipitaciones se encontraban libres de basura y escombros. Sin embargo, la empresa señala que una nueva lluvia puede modificar esas condiciones debido al material que el agua arrastra desde las partes altas de las cuencas.

Además, el Municipio mantiene seguimiento sobre 112 quebradas y ríos priorizados durante la temporada lluviosa.

Qué encontraron las autoridades en la quebrada Jerusalén

La quebrada Jerusalén forma parte de los sectores donde el Municipio ejecutó trabajos preventivos durante las últimas semanas.

Según explicaron técnicos municipales durante un recorrido, las labores incluyeron el desbroce de vegetación, la reducción de carga sobre los taludes y la limpieza de la estructura de captación para disminuir el riesgo de deslizamientos y obstrucciones en el cauce.

Las cuadrillas retiraron varias volquetas de residuos. Entre los materiales encontrados constaron basura doméstica, muebles abandonados, escombros de construcción y otros desechos acumulados cerca de la quebrada.

Los técnicos indicaron que la estructura de captación dispone de pilotes destinados a retener ramas, troncos y materiales arrastrados por el agua antes de que lleguen a otras infraestructuras ubicadas aguas abajo.

La quebrada El Tejar recibió limpieza y retiro de sedimentos

Otra de las intervenciones se concentró en la quebrada El Tejar.

Personal municipal explicó que los trabajos permitieron retirar sedimentos acumulados en el fondo de la estructura de captación y despejar zonas laterales del cauce.

Según las autoridades, esta quebrada recibe agua que desciende desde el sector del Mirador de Humboldt. La estructura busca retener ramas, troncos y otros elementos antes de que el flujo continúe hacia el sistema de drenaje.

Los técnicos también señalaron que la presencia de habitantes de calle en algunos sectores cercanos a las quebradas complica ciertas labores de mantenimiento y control.

Navarro Sur entra en el plan de prevención frente a El Niño

Los trabajos municipales también alcanzan la estructura de captación de Navarro Sur, ubicada en el sur de la ciudad.

En esta quebrada, las cuadrillas realizan labores de desbroce y limpieza de taludes para evitar deslizamientos de tierra. Los técnicos explicaron que anteriormente ya existieron intervenciones con maquinaria para retirar sedimentos acumulados en el cauce.

El material que baja por la quebrada, como tierra, ramas y empalizadas, se deposita en la estructura de captación antes de ingresar al sistema de drenaje.

Las labores se extienden a sectores altos del cauce, donde las cuadrillas retiran vegetación para facilitar la circulación del agua. Posteriormente otras entidades municipales intervienen para desalojar el material extraído.

Según los funcionarios, Navarro Sur mantiene conexión con otras estructuras localizadas en sectores como Nueva Aurora y Navarro Norte. Durante las inspecciones también identificaron construcciones levantadas muy cerca de los taludes y conexiones que desembocan directamente en las quebradas.

La basura permanece entre los principales problemas

Las inspecciones realizadas en distintos puntos de la ciudad muestran un problema recurrente: la acumulación de residuos en quebradas y estructuras de captación.

Personal municipal relató que en varios sectores aparecen escombros, muebles, residuos de construcción y basura doméstica depositados cerca de los cauces.

Los técnicos explicaron que estas condiciones obligan en ocasiones a regresar a sectores donde ya se realizaron trabajos de limpieza, debido a que vuelven a aparecer desechos poco tiempo después de las intervenciones.

Chillogallo mostró uno de los efectos recientes de las lluvias

Uno de los eventos reportados durante las precipitaciones ocurrió en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito.

En ese sector, lodo y sedimentos descendieron desde la parte alta de una microcuenca y llegaron hasta una vía. Las inspecciones identificaron pérdida de cobertura vegetal y suelo expuesto en la zona superior.

Durante la lluvia, el agua transportó material hacia las partes bajas y el volumen superó la capacidad del drenaje existente.

Después del incidente, los equipos municipales inspeccionaron ocho viviendas. Una registró afectaciones y en ella residía una familia de cuatro personas.

Tras la emergencia, personal de la Epmmop retiró el material acumulado en la vía y Epmaps revisó los drenajes del sector.

Quito identifica 321 barrios con susceptibilidad a inundaciones

El Municipio identifica 321 barrios con susceptibilidad alta o moderada a inundaciones y movimientos en masa.

Desde junio, la administración municipal registra 1 866 intervenciones en quebradas cercanas a viviendas como parte de las acciones de preparación para la temporada lluviosa.

Las quebradas seguirán bajo monitoreo durante la temporada lluviosa

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre estructuras de captación, cauces y quebradas priorizadas para la época invernal.

Las revisiones buscan detectar acumulación de sedimentos, basura, troncos y material vegetal antes de que provoquen taponamientos o afectaciones en zonas urbanas.

Estas acciones forman parte del Plan de Eventos Climáticos, que contempla una inversión de 55 millones de dólares para el período 2024-2026. Según la información expuesta por técnicos municipales durante los recorridos, la ejecución supera los 42 millones de dólares.

Mientras continúen las lluvias y los escenarios asociados al fenómeno de El Niño, las quebradas de Quito permanecerán bajo observación debido a su papel en la conducción del agua que desciende desde las zonas altas hacia distintos sectores de la capital.

¿Qué advierten los expertos sobre los riesgos durante la temporada de lluvias?

El experto en gestión de riesgos Christian Rivera sostiene que las emergencias asociadas a las lluvias no dependen únicamente de la intensidad de las precipitaciones. También influyen factores como la cobertura vegetal, las condiciones del suelo, el estado de la infraestructura y la planificación del territorio.

Rivera explica que la expansión urbana redujo la capacidad natural de absorción del agua en varios sectores de la ciudad. La presencia de edificaciones, vías asfaltadas y otros elementos impermeables limita procesos como la infiltración del agua en el suelo, lo que favorece la escorrentía y aumenta la cantidad de agua que llega a calles, quebradas y sistemas de drenaje.

El especialista también señala que la capacidad de respuesta ante una emergencia no necesariamente equivale a una capacidad suficiente de prevención. Por ello, considera que la gestión del riesgo requiere acciones permanentes relacionadas con la protección de quebradas y áreas verdes, el mantenimiento de drenajes e infraestructura, la planificación territorial y la participación de las comunidades.

Rivera además plantea la necesidad de fortalecer sistemas de alerta temprana en sectores que registran emergencias recurrentes durante la época lluviosa, con mecanismos que permitan anticipar riesgos y coordinar respuestas antes de que ocurran afectaciones a la población.

Información detallada sobre las lluvias en Quito

Estado de las quebradas de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas quebradas tiene Quito y cuántas están consideradas críticas durante la temporada de lluvias? Quito cuenta con más de 800 quebradas. De ellas, 113 forman parte de las consideradas críticas dentro del Plan de Eventos Climáticos.

Contexto: Las autoridades ejecutan intervenciones preventivas en sectores prioritarios para reducir riesgos durante la temporada lluviosa y ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. ❓ ¿Cuántas infraestructuras de captación mantiene Epmaps en las quebradas de Quito? Epmaps opera y mantiene 146 infraestructuras ubicadas en 105 quebradas del Distrito Metropolitano.

Contexto: De ese total, 62 estructuras de captación están distribuidas en 34 quebradas de las laderas del Pichincha. Las inspecciones incluyen recorridos técnicos y vuelos de drones para detectar basura, sedimentos, troncos y otros materiales. ❓ ¿Qué trabajos realizó el Municipio en la quebrada Jerusalén? Ejecutó labores de desbroce de vegetación, reducción de carga sobre los taludes y limpieza de la estructura de captación.

Contexto: Las cuadrillas retiraron varias volquetas de residuos, entre ellos basura doméstica, muebles abandonados y escombros de construcción. La estructura cuenta con pilotes para retener ramas, troncos y otros materiales arrastrados por el agua. ❓ ¿Qué intervención recibió la quebrada El Tejar en Quito? El Municipio retiró sedimentos acumulados en el fondo de la estructura de captación y despejó zonas laterales del cauce.

Contexto: La quebrada recibe agua que desciende desde el sector del Mirador de Humboldt. Su estructura busca retener ramas, troncos y otros elementos antes de que el flujo continúe hacia el sistema de drenaje. ❓ ¿Qué trabajos se realizan en la quebrada Navarro Sur para prevenir emergencias por lluvias? Las cuadrillas realizan desbroce y limpieza de taludes para reducir el riesgo de deslizamientos y facilitar la circulación del agua.

Contexto: En intervenciones anteriores, maquinaria retiró sedimentos acumulados en el cauce. Los materiales que descienden, como tierra, ramas y empalizadas, quedan depositados en la estructura de captación antes de ingresar al sistema de drenaje.

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